Duminica lui Zaheu la Mănăstirea Comana: Episcopul Ambrozie al Giurgiului a hirotonit un ierodiacon

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a hirotonit duminică un ierodiacon pe seama Mănăstirii Comana.

Ierarhul a explicat cum Zaheu vameșul este modelul omului pierdut pe care Hristos a venit să îl mântuiască.

„Mântuitorul Iisus Hristos vine în Ierihon, în orașul biblic, cel mai vechi oraș din lume, să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Este vorba de un vameș, cel care percepea taxele pentru Imperiul Roman”, a spus Preasfinția Sa.

„În ciuda acestor prejudecăți, faptul că i-a acordat atenție unui vameș, căruia din punct de vedere material și statutar nu îi lipsea nimic, totuși Mântuitorul îi adresează cuvinte bune. Și (…) comportamentul Mântuitorului Iisus Hristos cu vameșul l-a făcut să se schimbe radical”.

Mănăstirea Comana a fost ctitorită de domnitorul Vlad Ţepeş, în anul 1461. Locul pe care a fost înălţată mănăstirea era odinioară o insulă în mijlocul mlaştinilor.

Foto credit: Facebook / Episcopia Giurgiului