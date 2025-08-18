Duminica Migranților Români, sărbătorită în Malta: Viața noastră pământească este un drum, o călătorie

„Viața noastră pământească este un drum, o călătorie”, a spus părintele George-Alexandru Popescu, parohul bisericii românești din La Valletta, Malta, în Duminica Migranților Români.

Duminica Sfinților Români a fost sărbătorită în parohie alături de fostul ambasador al Maltei în România, Excelența Sa Lino Bianco și de alți invitați.

Cu această ocazie, Ambasadorul României în Italia, Excelența Sa, Gabriela Dancău și consulul României la Roma, Marian Popescu, au transmis mesaje către membrii parohiei,

„De fapt, într-un anumit sens, toți suntem migranți. Viața noastră pământească este un drum, o călătorie. Toți mergem, fiecare cu pașii săi, către destinația finală: Împărăția lui Dumnezeu. În acest drum, Biserica este casa noastră comună, iar Hristos este Cel care vindecă dorul – de țară, de părinți, de frați, de limba maternă – și ne dăruiește arvuna adevăratei Patriei, care este Cerul”, a menționat părintele George-Alexandru Popescu.

Părintele paroh a subliniat faptul că Sfânta Liturghie reunește persoanele de toate originile etnice.

„Dar această sărbătoare nu privește doar pe români. În parohia noastră se roagă împreună ortodocși din mai multe nații – maltezi, sârbi, ucraineni, ruși, greci, chiar și convertiți de alte origini. Toți alcătuim aici o singură familie parohială”, a spus pr. George-Alexandru Popescu.

Duminica migranţilor români este celebrată în Patriarhia Română în prima duminică după Adormirea Maicii Domnului.

Foto credit: Popescu George-Alexandru / Facebook