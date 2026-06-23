La Drobeta-Turnu Severin revine „Tabăra de Acasă”, proiect dedicat copiilor din comunitate

La Drobeta-Turnu Severin revine, în perioada 6–12, iulie programul „Tabăra de Acasă” într-o nouă ediție destinată copiilor din comunitate. Programul se va desfășura la Biserica „Sf. Cuvioasă Parascheva” din cartierul Schela Nouă și la Școala Gimnazială Nr. 5 din municipiu.

Pe parcursul celor șapte zile, cei aproximativ 80 de participanți vor fi implicați într-un program variat, care îmbină activitățile educative cu cele recreative. Copiii vor avea ocazia să participe la ateliere de creație, sesiuni de comunicare și dezvoltare personală, jocuri interactive, competiții sportive și drumeții.

Organizatorii urmăresc să ofere un cadru sigur și atractiv pentru petrecerea vacanței, în care învățarea să fie completată de experiențe de socializare și colaborare.

Potrivit inițiatorilor, tabăra își propune să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la consolidarea legăturilor dintre familie, școală și Biserică. Activitățile sunt adaptate diferitelor categorii de vârstă și urmăresc cultivarea responsabilității, creativității și spiritului de echipă.

„Tabăra de Acasă” este unul dintre proiectele prin care Asociația „Anastasia” a Episcopiei Severinului și Strehaiei și partenerii săi susțin implicarea tinerilor în viața comunității. Prin aceste de inițiative, copiii sunt încurajați să descopere valori precum prietenia, solidaritatea și comuniunea, într-un context educativ și recreativ specific perioadei de vacanță.

Proiectul este inițiat de Parohia Schela Nouă, în colaborare cu Asociația „Anastasia”, Școala Gimnazială Nr. 5 și cu sprijinul autorităților locale.

Foto credit: Pr. Robert Andrei Zidaru