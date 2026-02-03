Dreptul Simeon și Prorocița Ana reprezintă umanitatea aflată în așteptare: PS Timotei Prahoveanul

„Dreptul Simeon reprezintă, împreună cu prorocița Ana, umanitatea aflată în așteptare”, a spus marți Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Și cuvintele pe care le-a rostit el se află așezate sub semnul inspirației, pentru că a spus despre Prunc că este așezat spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn ce va stârni împotriviri.”

În ziua de pomenire a Dreptului Simeon și a Prorociței Ana, ierarhul a slujit la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

„Pomenirea Sfinților Simeon cel Drept și a Prorociției Ana este un prilej de a înțelege pe toți cei care L-au așteptat îndelung pe Mântuitorul Iisus Hristos să vină în lume”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Aceștia îi reprezintă și pe oamenii credincioși, aflați mereu lângă biserici și mănăstiri, cu dragostea lor fără margini. Învățăm adeseori și noi, slujitorii Bisericii, din dragostea acestor oameni.”

O viață dedicată slujirii

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit câteva astfel de exemple de slujire prin dedicarea propriei vieți Domnului, asemenea Prorociței Ana.

„Eu am cunoscut cu ani în urmă o călugăriță la Mănăstirea Agapia care a trăit aproape 100 de ani și vă rog să rețineți, a venit în Mănăstire la șase ani. Deci a trăit în mănăstire 91 sau chiar 92 de ani. Sunt astfel de cazuri și printre noi”, a spus părintele episcop vicar.

„Am avut și la Mănăstirile din Arhiepiscopia Bucureștilor, la Mănăstirea Ghighiu, un astfel de caz, o tânără care a venit la mănăstire la câțiva ani, care a trăit aproape 90 sau ușor peste 90 și care a fost vreo 50 de ani stareță acolo.”

Două hirotonii

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit preot pe Diac. David Iordăchescu și diacon pe teologul Constantin Florea.

Ierarhul a sugerat că exemplul de slujire al Prorociței Ana, care era tot timpul în Casa Domnului, este valabil pentru noi, toți, inclusiv pentru toți clericii – mireni sau monahi.

„În perioada acestui praznic, atât părintele David cât și părintele Constantin primesc un dar pe care noi, oamenii, nu-l merităm, chiar dacă ne dorim din toată inima să-I slujim lui Dumnezeu. Darul acesta al preoției este mai mult decât poate să poarte un om”, a spus Preasfinția Sa.

„De aceea eu îndemn pe cei doi părinți, și pe părintele David și pe părintele Constantin, să privească cu toată inima la slujirea care le stă înainte. Și, chiar dacă nu vor putea face minuni, sau poate vor face, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă cu drag această slujire a preoției.”

Relațiile umane, testul de dificultate

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a amintit celor doi clerici proaspăt hirotoniți un cuvânt de înțelepciune al Monahului Nicolae (Steinhardt) de la Rohia, și anume cel în care spune că, în Ortodoxie, nu posturile, privegherile, ajunările și metaniile sunt grele, ci relațiile interumane.

„De aceea, împreună cu dumneavoastră, ne rugăm ca peste acești doi părinți darurile cele bogate ale Duhului Sfânt să se coboare și să le aducă bucurie și împlinire în misiunea lor”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Pictura bisericii Mănăstirii Radu Vodă este realizată de Sf. Cuv. Sofian de la Antim, în pronaos păstrându-se și o parte din pictura lui Gheorghe Tattarescu.

