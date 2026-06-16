Dr. Iustinian Simion a primit titlul de cetățean de onoare al orașului natal, Fălticeni

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg originar din Fălticeni, a fost distins luni cu titlul de Cetățean de Onoare al orașului natal.

Ceremonia a avut loc la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din oraș, unde s-a desfășurat Gala „10 pentru Fălticeni”, moderată de Ștefania Mihăilescu. Titlul i-a fost înmânat de primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman.

„Este o deosebită onoare pentru mine să primesc această responsabilitate mare de a fi cetățean de onoare al municipiului Fălticeni”, a spus medicul. „Pentru că știm cu toții că, după București și Iași, Fălticeniul este considerat în topul orașelor care au generat în societatea românească, dar și internațională, oameni de o mare valoare culturală, spirituală, artistică, științifică.”

Titlu dedicat familiei, profesorilor și prietenilor

Dr. Iustinian Simion a amintit că, în 1914, prof. Vasile Ciurea și acad. Arthur Gorovei, născuți în acest oraș, puneau temelia Muzeului Fălticenilor: „Am copilărit în casa în care a locuit Vasile Ciurea. Și este o mare responsabilitate pentru mine”, a spus neurochirurgul.

„Pe acest titlu scrie numele meu. Însă, nu este doar al meu. Este al părinților mei, care m-au crescut și care mi-au călăuzit pașii, este al învățătorilor și al profesorilor care au crezut în mine, m-au sprijinit, m-au încurajat, este al familiei și al prietenilor care mi-au dat putere să merg mai departe și atunci când erau momente mai dificile.”

Un preot ctitori de biserică la Fălticeni

În cadrul galei, a fost distins cu același titlu de Cetățean de Onoare și Preotul Ioan Argatu, parohul și ctitorul Bisericii „Învierea Domnului” din Fălticeni – recent sfințită.

„Nu am ridicat doar ziduri din cărămidă și beton, ci am dorit să oferim comunității o ancoră spirituală, o poartă deschisă spre cer și o emblemă a dăruirii creștinești. Fiecare piatră adăugată la temelia ei poartă rugăciunile și jertfa dumneavoastră, a tuturor celor care ați crezut în acest vis început din anul 1990 și până la sfințire”, a spus preotul pe scena evenimentului.

„Această biserică impunătoare din centrul orașului e dovada vie că, atunci când ne unim în credință, putem muta munții din loc.”

Zilele Culturii Fălticenene

Gala „10 pentru Fălticeni”, organizată de Asociația Fălticeni Cultural, face parte din Zilele Culturii Fălticenene, care au debutat duminica trecută cu o conferință susținută de dr. Iustinian Ioachim Simion.

Medicul a dedicat prelegerea neurochirurgiei și figurii emblematice a medicului Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume, născută tot la Fălticeni.

Zilele Culturii Fălticenene, ajunse anul acesta la a cincea ediție, se încheie duminică, 21 iunie.

Peste 150 de personalități ale culturii și științei naționale s-au născut sau au activat la Fălticeni, între care scriitorii Ion Creangă și Mihail Sadoveanu, criticul literar Eugen Lovinescu, actorul Grigore Vasiliu Birlic, ing. Dimitrie Leonida – pionier al energeticii românești, sau Teodora Angela Lefterescu – prima femeie căpitan de cursă lungă din România.

Foto credit: Codrin Anton