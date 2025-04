Două rubrici ale Revistei Ortodoxia sunt disponibile gratuit online

Revista Ortodoxia a Patriarhiei Române a devenit o publicație parțial accesibilă online în mod gratuit.

Sunt disponibile pe site-ul revistei cuprinsul, editorialul și rubricile „Ortodoxia în dialog” și „Ortodoxia contemporană” ale fiecărui număr.

În 2024, versiunea de limbă engleză a Revistei Ortodoxia a Patriarhiei Române a fost inclusă în baza de date European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

Revista Ortodoxia este publicaţia oficială a Patriarhiei Române, funcționând în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Înființată în 1942 de către vrednicul de pomenire Patriarh Nicodim Munteanu, Revista Ortodoxia are o apariție periodică și conține – din anul 1949, începând cu președinția patriarhului Justinian Marina – rubrici care reflectă viața bisericească din cuprinsul țării noastre, dar și studii și articole din toate domeniile teologice.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu