Două mari proiecte filantropice dezvoltate de Arhiepiscopia Bucureștilor în 2022: O sinteză a anului

Activitatea social-filantropică a fost intensificată în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2022. S-au reluat activitățile afectate de pandemie, s-au făcut pași importanți în dezvoltarea a două mari proiecte și au fost ajutate persoanele refugiate din Ucraina.

„Încă este devreme să avem o imagine în cifre pentru anul trecut, dar putem spune că a existat o creștere față de anii anteriori”, a declarat la Trinitas TV Pr. Ionuț Tutea, Consilier eparhial la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În dorința de a reintra în normal după pandemie, au fost consolidate și continuate întâi proiectele existente, tradiționale, și anume: activitatea centrelor de zi pentru copii de vârstă școlară proveniți din medii defavotizate, a centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice, a cantinelor sociale șamd.

Două mari proiecte filantropice dezvoltate în 2022

Anul 2022 a fost marcat de momente importante în ceea ce privește dezvoltarea a două proiecte mari de infrastuctură, a relatat Pr. Ionuț Tutea.

„Mă refer în primul rând la cantina socială de la Parohia Buna Vestire din Ploiești pentru care a fost semnat contractul de finanțare la începutul anului 2020. S-au executat lucrările de construcție, de amenajare, s-au făcut achiziții de echipamente pentru cantină, în prezent aflându-ne la finalul acestui proces”.

„Un alt proiect mare de infrastructură este acela al centrului de zi pentru copii hipoacuzici, un proiect frumos. Ideea s-a născut în urmă cu câțiva ani și ne aflăm în plină fază de construcție. Am reușit să terminăm toate acele etape birocratice: proiectarea, selecția constructorului, am identificat și resursele pentru susținerea acestui demers. Astfel că în a doua jumătate a anului 2022 am văzut lucrurile crescând efectiv: s-a început șantierul și în prezent suntem la cota 0. Am reușit să desfășurăm lucrări în valoare de 200 de mii de euro și vom continua cel puțin în același ritm și anul acesta sperând ca undeva în 2024 să vedem acest centru inaugurat”.

Proiecte inovative

Anul trecut a adus și proiecte inovative, prin ONG-urile Centrului Eparhial.

Pr. Ionuț Tutea a amintit de parteneriatul dintre Asociația Diaconia și Asociația Adi Hădean care a adus lunar servicii de cantine sociale pentru 300 de persoane în plus.

Părintele consilier a menționat și un proiect de combatere a bullyingului derulat de Fundația Sfânta Macrina cu specialiști de la Centrul de zi pentru copii Sfânta Muceniță Sofia.

Totodată, Fundația Bucuria Ajutorului a reușit să-și extindă orizonturile: „Anul acesta am participat cu această organizație la o selecție de parteneri inițiată de Primăria Sectorului 2 pentru implementarea unui altfel de proiect de medicină socială – Policlinica socială Zâmbet pentru toți. E vorba de o clinică stomatologică cu două cabinete care pe parcursul anului 2023 va avea cel puțin o mie de beneficiari”.

Persoanele afectate de războiul din Ucraina au primit de asemenea sprijini prin Arhiepiscopia Bucureștilor. Au fost identificate încă de la început aproape o mie de locuri de cazare prin care au tranzitat numeroși refugiați care au beneficiat de diferite forme de sprijin.

Pentru 2023, declarat Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice în Patriarhia Română, sunt în pregătire acțiuni dedicate acestei categorii. Printre acestea se numără înființarea unui centru de recuperare pentru persoane vârstnice.



Sursă foto: Trinitas TV