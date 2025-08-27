Documentarul „Coroana României” va putea fi vizionat în patru orașe din Spania

Documentarul „Coroana României”, realizat de jurnalistul George Grigoriu, va fi prezentat în perioada 3–13 septembrie în patru orașe din Spania: Alicante, Madrid, Zaragoza și Barcelona. Filmul, care explorează istoria încoronărilor în Țările Române, face parte dintr-un turneu european de promovare dedicat comunităților românești din diaspora.

Prima proiecție din Spania va avea loc în data de 5 septembrie la Alicante, în cadrul Congresului NEPSIS – eveniment organizat anual de Episcopia Spaniei și Portugaliei pentru tinerii români din diaspora.

Organizatorii consideră că proiecția oferă un cadru de familiarizare cu istoria și valorile românești.

Istoria și valorile românești

“Proiecția filmului Coroana României în cadrul Congresului NEPSIS din Episcopia Spaniei și Portugaliei constituie un moment deosebit de adâncire în istoria și valorile spirituale ale neamului nostru. Este o binecuvântată ocazie prin care tinerii români din Spania se pot împărtăși din frumusețea istoriei noastre, a credinței și a jertfelniciei înaintașilor”, a declarat Veronica Băltărețu, Președintele Asociației NEPSIS – Spania.

Filmul va fi proiectat în data de 7 septembrie în Madrid, la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”.

Următoarea oprire este la Zaragoza, în 9 septembrie, la parohia „Adormirea Maicii Domnului”, iar turneul se va încheia la Barcelona, în 11 septembrie, cu o proiecție organizată la parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Interes din partea publicului catalan

Reprezentanții parohiei din Barcelona au precizat că evenimentul se bucură de interes inclusiv din partea publicului catalan.

„Este un eveniment cu adânci semnificații în istoria poporului român, mai ales că se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Filmul realizat de jurnalistul George Grigoriu va avea, cu siguranță, un impact deosebit la nivelul comunității românești din Barcelona și, în același timp, va fi un bun ambasador pentru publicul catalan, care deja și-a anunțat intenția de a participa”, a declarat părintele Aurel Bunda, de la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Barcelona.

Documentarul „Coroana României”

Filmul a avut avanpremiera la Paris, premiera internațională la Londra și lansarea oficială în România la Palatul Regal din București și la Ateneul Român.

În 2024, documentarul a fost prezentat în peste zece orașe europene, fiind vizionat de aproximativ 10.000 de spectatori. În 2025, alte 2.000 de persoane l-au urmărit în cadrul turneului din Germania și Elveția.

Turneul din Spania este organizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania, românii constituie a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din țară, cu peste 629.000 de rezidenți înregistrați la începutul anului 2023.

Foto credit: George Grigoriu