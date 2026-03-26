Directorul medical al Institutului Regional de Oncologie Iași despre rolul voluntarilor în spitale: Este esențial

Directorul medical al Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași, profesorul universitar Gabriel Dimofte a subliniat rolul esențial pe care îl pot avea voluntarii în sprijinul pacienților.

Medicul a atras atenția asupra lipsei unei culturi a voluntariatului în spitalele din România, într-o declarație acordată Agerpres.

Acesta consideră că pacienții nu au nevoie doar de tratament medical, ci și de sprijin uman, pentru lucruri aparent simple.

„Trăim într-o țară în care noțiunea de voluntariat și acceptarea voluntariatului este foarte, foarte prost văzută și foarte puțini oameni sunt interesați. Rolul voluntarilor este esențial. De multe ori vezi pacienți dezorientați pe coridoare, oameni care caută un cabinet, fie un medic, sau pur și simplu au nevoie de o indicație”, a spus dr. Gabriel Dimofte.

Directorul medical a subliniat importanța unor gesturi mici pentru pacienți dezorientați sau care trec prin momente grele.

„Este foarte frumos ca atunci când mergi pe un coridor și vezi un pacient care e dezorientat, să te oprești pentru două minute să întrebi ce nevoie are și poate doar dându-i o indicație schimbi o zi. Asta poate face o zi mai frumoasă. Când ești stresat și ai o problemă mare, o față care zâmbește îți poate schimba ziua”.

Foștii pacienți în ajutorul celor suferinzi

Pentru a veni în întâmpinarea pacienților, în sprijinul angajaților Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iași au venit mai mulți voluntari. Foști pacienți, aceștia ajută personalul medical în îndrumarea celor care trec pragul unității medicale.

„Suntem la început în ceea ce privește voluntariatul în unitatea medicală, dar cred că e de ajutor chiar și simplul fapt că în fața ta ai un om care a trecut prin toate astea și împărtășește, fără a intra în prea multe detalii sau să se erijeze în psiholog, simplul fapt că discută cu o persoană care se teme că va fi expusă la radioterapie, sau ajută să se descurce pe la holurile din ambulator”, a explicat pentru sursa citată dr. Teodora Alexa Stratulat.

De asemenea, managerul instituției, Mirela Grosu, a precizat că are în vedere o procedură prin care foștii pacienți să vină în ajutorul persoanelor diagnosticate cu cancer.

„Prin implicarea activă a voluntarilor în activitatea de ghidare a pacienților nou-diagnosticați, echipa medicală are în vedere propunerile de mapare procedurală în cadrul traseului pacientului, pentru a aduce plus valoare și a afla din experiența proprie ce și cum putem îmbunătăți în gestionarea cazurilor oncologice”.

În prezent, la IRO Iași sunt 12 voluntare, toate fiind foste paciente ale unității medicale.

Sursă foto: Facebook / Institutul Regional de Oncologie – Iași