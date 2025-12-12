Directorul agenției de știri EFE: Inteligența Artificială ne poate ajuta să facem jurnalism, dar nu va face jurnalism

Inteligența Artificială „ne poate ajuta să facem jurnalism, dar nu va face ea jurnalism”, a declarat miercuri Miguel Angel Oliver, directorul agenției spaniole de știri EFE, citat de Agerpres.

„Onestitatea, ca expresie a eticii personale și profesionale, este singura cale posibilă pentru jurnalism”, a adăugat el în discursul din deschiderea Forumului Hispano-American despre Inteligența Artificială Aplicată în Jurnalism.

„În spatele oricărui artefact, inclusiv al celor digitale, se află creierul uman”, a subliniat directorul agenției EFE.

Folosirea Inteligenței Artificiale de către jurnaliști poate îmbunătăți eficiența și poate simplifica multe procese, dar la ora actuală Inteligența Artificială generativă demonstrează că „are o problemă de credibilitate”, a adăugat el.

Prin urmare, mijloacele de comunicare în masă au în prezent „oportunitatea crucială de a-și consolida caracterul de veridicitate, întrucât brandul înseamnă valoare”, a subliniat Miguel Angel Oliver.

El a menționat că agenția EFE folosește programe de Inteligență Artificială pentru a genera rezumate de articole, a ajusta paragrafe și a sugera editări sau idei de titluri, dar a asigurat că toate informațiile sunt elaborate de jurnaliști și toate instrumentele sunt întotdeauna folosite sub supraveghere profesională directă.

Directorul agenției spaniole de presă a îndemnat jurnaliștii și mass-media să se adapteze noilor tendințe, dar folosind noul instrument cu un ochi critic.

Forumul Hispano-American despre Inteligența Artificială Aplicată în Jurnalism s-a desfășurat la Valencia, în perioada 10-11 decembrie, cu scopul de a promova eficiența jurnalistică și optimizarea resurselor în redacții și companii de comunicare.

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