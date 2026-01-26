Dialoguri despre vindecarea sufletului: Lansare de carte la Nürnberg

Volumul „Dialoguri athonite despre sufletul rănit. Duhovnicie, psihiatrie și calea vindecării în lumina Ortodoxiei” a fost lansat, vineri, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Nürnberg, informează Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Volumul prezintă o serie de dialoguri între monahul Teologos de la Chilia „Intrarea în Templu a Maicii Domnului” – Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos și Protosinghelul Athanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut în München.

Cartea abordează teme precum depresia, anxietatea, rușinea, frica sau rolul familiei și al Bisericii în formarea tinerilor, propunând o punte între teologia ortodoxă și știința medicală.

Potrivit părintelui ProtosinghelAthanasie Ulea, care este medic specialist psihiatru și psitoreapeut, ideea volumului s-a născut din dialogurile online purtate cu părintele Teologos, acestea fiind transcrise și structurate pe capitole.

Teme pe înțelesul oamenilor obișnuiți

Pr.Athanasie a arătat că scopul cărții nu este să ofere teorii complicate, ci să aducă temele de discuție mai aproape de cititorul obișnuit, familiarizându-l cu o înțelegere echilibrată a bolii psihice și a suferinței sufletești.

Cartea, a subliniat părintele, își propune să îi ajute pe oameni să redescopere legătura între psihic și duh, între știință și credință, pentru a regăsi calea vindecării prin Hristos.

Părintele Athanasie a explicat, de asemenea, diferențele dintre psihologie, psihiatrie și psihoterapie, insistând asupra legăturii delicate dintre psihicul uman și dimensiunea duhovnicească a omului.

La finalul prezentării, autorul a răspuns întrebărilor publicului legate de depresie, dependențe și relațiile interumane.

Părintele care îmbină preoția cu medicina

Moderatorul dialogului a fost părintele Ioan Popoiu, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Acesta a vorbit despre activitatea părintelui Athanasie Ulea, slujitor la Biserica „Buna Vestire” din München și consilier eparhial.

Pr. Athanasie este absolvent de teologie și medicină, specializat în psihiatrie, a întemeiat două parohii, la Chemnitz și Plauen, în perioada în care activa ca medic într-o clinică de psihiatrie din Plauen, în estul Germaniei.

Din 2019 locuiește la München, unde își desfășoară activitatea într-un cabinet de psihiatrie din Fürstenfeldbruck și slujește, în același timp, la Parohia „Buna Vestire”.

