Dialogul sufletului cu Dumnezeu: Prima parte a Canonului cel Mare oficiată la Catedrala din Roman

„Am putut asculta dialogul sufletului cu Dumnezeu, înfățișat sub diverse chipuri ale personajelor Vechiului și Noului Testament”, a explicat luni seară, la Catedrala din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Ierarhul a oficiat, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prima pare a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

„Acest canon invită sufletul să călătorească în perioada biblică și să se compare cu personajele Vechiului și Noului Testament. Înșiruirea acestor personaje este una impresionantă. Sunt aproape 77 de personaje ale Vechiului Testament și încă 20 din Noului Testament”, a amintit ierarhul.

Rugăciune de umilință

Preasfinția Sa a explicat că stihul care este repetat după fiecare tropar al Canonului cel Mare ne cheamă la pocăință și a dat naștere Rugăciunii inimii în spiritualitatea răsăriteană.

„Între strofele acestui canon se rostește un stih de pocăință pe care l-ați auzit cântându-l și l-ați intonat și dumneavoastră împreună cu corala noastră: Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă! Este un stih pe care îl găsim în Psalmul 50 al împăratului David și este precum o pulsație a inimii care bate, bate, bate mereu și segmentează aceste strofe de pocăință”, a spus părintele episcop vicar.

„Cu acest stih împăratul David a cerut iertare înaintea lui Dumnezeu, pentru că a greșit și Dumnezeu i-a primit pocăința.”

„Deci Canonul cel Mare ne invită la acest act de pocăință, de umilință și pe care trebuie să-l punem în inima noastră încercând să întoarcem fața către Dumnezeu,” a concluzionat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Înregistrare cu cântările Canonului Mare

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Parascheva” din Roman.

La final, ierarhul le-a prezentat credincioșilor un material audio înregistrat de membrii Corului „Diaconia”: cântările de pocăință ale Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul sunt distribuite pe stick-uri USB încasetate, cu sigla Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului