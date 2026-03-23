Dialog între preoți, profesori și psihologi: Cum percep tinerii sacrul

Peste 400 de specialiști din domeniul teologic, educațional și psihologic au luat parte la un simpozion online, unde au analizat modul în care tinerii percep sacrul și provocările educației religioase în context contemporan.

Evenimentul, intitulat „Didactica religiei – de la experiența cognitivă a învățării la psihologia experiențelor spirituale. Perspective interconfesionale și interdisciplinare”, s-a desfășurat în perioada 18–20 martie, reunind participanți din țară și din străinătate.

Deschiderea evenimentului a fost binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Pe parcursul celor trei zile, participanții au analizat relația dintre dimensiunea cognitivă a învățării religioase și experiența spirituală, într-o abordare interdisciplinară, care a integrat perspective teologice, psihologice și pedagogice.

Didactica religioasă și contemplația

Întâlnirile au fost moderate de Vasile Timiș, conferențiar în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

„În contextul didacticii generale operăm cu anumite elemente care ne duc către gândire și emoție. Didactica religioasă ne invită și la o altă lucrare a minții noastre, contemplația. Și atunci evident că de la didactică ne ducem spre psihologie, spre psihologie religioasă, a experiențelor spirituale”, a declarat conferențiarul pentru Trinitas TV.

Despre elementul central al simpozionului, Vasile Timiș a subliniat importanța definirii psihologiei experiențelor spirituale în rândul tinerilor și cum se raportează ei la sacru: „Din perspectivă psihologică, trăirile religioase pot contribui pe de o parte la echilibrul emoțional, pe de altă parte la reziliență. Adesea acestea sunt corelate cu empatia, cu altruismul, cu dezvoltarea morală”.

Manifestarea a fost organizată de Asociația Didactica Red & Creator TV, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Departamentul Catehetic al Episcopiei Italiei.

Sursă foto: Vasile Timiș