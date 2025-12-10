Dialog între artă și credință la Craiova: Festivalul de pictură „Imersiuni vizuale”

Casa de Cultură a Studenților Craiova, în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, a organizat Festivalul de pictură „Imersiuni Vizuale”, eveniment care a avut loc în perioada 6-7 decembrie în Cetatea Băniei.

Potrivit Mitropoliei Olteniei, manifestarea s-a adresat studenților și tinerilor, în general, interesați de aprofundarea tehnicilor artistice și dezvoltarea creativității.

Cei 15 tineri prezenți sunt studenți ai Programului de Studii Arte Vizuale din cadrul Facultății de Teologie a Universității din Craiova, care au participat la ateliere de pictură coordonate de lect. univ. dr. Laura Semenov și pr. asist. univ. dr. Constantin Semenov.

Specializări diferite, aceeași pasiune pentru artă

A urmat inaugurarea „Grădinii Urbane”, un spațiu realizat de către studenții de la Programul de Studii Arte Vizuale (care au creat spațiul artistic și instalațiile vizuale) și de la specializarea Teologie Pastorală (cei care au realizat structura), împreună cu voluntari de la Facultatea de Mecanică.

La finalul primei zile, lucrările studenților au fost expuse la „Hotel Check-In Art”, un spațiu dedicat din interiorul Casei de Cultură a Studenților.

A doua zi a fost dedicată feedback-ului asupra lucrărilor expuse, iar la finalul Festivalului, cei mai talentați participanți au fost premiați.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

