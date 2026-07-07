A început ediția 2026 a Taberelor ARC: Copiii români din diaspora sunt invitați să-și redescopere identitatea națională

Ediția 2026 a programului Taberelor ARC a fost deschisă luni la București. Pe parcursul verii, aproximativ 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice vor redescoperi identitatea națională și tradițiile românești.

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, deschiderea oficială a avut loc la Cercul Militar Național din București, în prezența reprezentanților instituțiilor statului, ai Patriarhiei Române, ai misiunilor diplomatice și ai comunităților românești din afara granițelor.

Evenimentul a inclus un program cultural tradițional pregătit de voluntarii și copiii din prima serie a taberelor, sosiți din comunitățile de români din Ucraina și Italia. Spectacolul a fost completat de tinerii interpreți ai Grupului „Vlăstarele Cântecului Românesc”, din cadrul Fundației Române de Folclor, coordonați de prof. Valeria Arnăutu.

O legătură vie cu România

Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a subliniat că programul este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate tinerilor români din afara țării: „Taberele ARC reprezintă un proiect de suflet. Un proiect cu tradiție, care de-a lungul anilor a reușit să aducă acasă zeci de mii de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice”.

„Spun acasă pentru că acesta este sentimentul pe care ne dorim să-l trăiască fiecare copil care ajunge în România. Să descopere locurile de care au auzit doar de la părinți și bunici, să învețe limba română mai bine, să cunoască tradițiile și valorile noastre, să lege prietenii și să plece de aici cu convingerea că România este și va rămâne și casa lor”, a afirmat Lavinia Arnăutu.

Directorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a adăugat că succesul proiectului este măsurat prin dorința copiilor de a-și păstra legătura cu țara de origine.

„Dincolo de cifre, de serii, de organizare, fiecare copil care vine în Taberele ARC înseamnă o legătură păstrată vie cu România. Iar pentru noi, acesta este un indicator de succes. Este dovada că mii de copii și tineri doresc să vină în România să-și cunoască rădăcinile și să-și întărească legătura cu țara”.

Ambasadori ai valorilor românești

În cadrul ceremoniei a fost transmis și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Copiii și Tinerii Ambasadorii ai Credinței Creștine și ai Valorilor Românești”, citit de părintele Costin Spiridon, Consilier Patriarhal la Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități românești externe.

„Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine”, le-a transmis tinerilor români din jurul granițelor și din diaspora Preafericirea Sa.

„În același timp, să păstrați mereu deschisă calea întoarcerii către România, vizitând-o ori de câte ori aveți prilejul și cultivând legături trainice cu oamenii și locurile pe care le veți cunoaște în aceste zile”, a mai transmis Patriarhul României.

Cooperarea dintre Stat și Biserică

Participanții au primit și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a evidențiat importanța sprijinului oferit românilor din Serbia.

„Vă dorim să aveți realizări cât mai frumoase și să cooperăm în continuare pe direcțiile în care este nevoie de suportul statului român, pentru că fără el foarte multe lucruri importante pentru comunitate nu s-ar întâmpla”, a spus ierarhul.

La eveniment au luat cuvântul și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Apărării Naționale. Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice din cadrul MApN, i-a încurajat pe participanți să păstreze legătura cu România.

„Armata României este aici pentru a proteja locurile în care v-ați născut, bisericile în care ați fost botezați, mormintele în care zac bunicii voștri și străbunicii voștri. Suntem aici pentru a apăra aceste valori și Armata României vă invită, dacă într-o zi veți dori să veniți acasă înapoi, să faceți parte din corpul acesteia”, a afirmat colonelul.

Taberele de tineret Arc

Cea de a 17-a ediție a Taberelor ARC se va desfășura în perioada 30 iunie – 1 septembrie, în serii consecutive de câte opt zile, în opt locații din țară: București, Vrancea, Neamț, Botoșani, Prahova, Harghita, Hunedoara și Cluj.

Programul include și ateliere prin care tinerii vor descoperi meșteșuguri tradiționale, tehnici de realizare a obiectelor de artizanat și elemente specifice portului popular, având astfel ocazia să cunoască mai bine istoria, geografia și patrimoniul cultural al României.

Ediția din acest an este organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan, județul Harghita.

Foto credit: Facebook / Departamentul pentru Românii de Pretutindeni