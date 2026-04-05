Dacă toată zidirea are un timp al rodirii, de la noi, oamenii, Mântuitorul așteaptă roade neîncetate: Pr. prof. Ștefan Buchiu

„Dacă toată zidirea lui Dumnezeu are un timp al rodirii – recolta de fructe și de cereale este o dată pe an, de la noi, oamenii, așteaptă Mântuitorul roade neîncetate”, a subliniat duminică seară părintele profesor emerit Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele profesor a rostit cuvântul de învățătură de la finalul Deniei Sfintei și Marii Luni oficiată la Catedrala Patriarhală duminică seară. Slujba are în centru fragmentul evanghelic în care Mântuitorul Iisus Hristos blestemă smochinul neroditor.

„Nu a spus niciun creștin: Dacă mă împărtășesc de Paște, este suficient, e foarte bine. Dacă mă duc în trei duminici la biserică pe an, iarăși e foarte bine”, a continuat Părintele Ștefan Buchiu.

„Dacă noi ne punem astfel de măsuri mici, nu vom înainta niciodată. Trebuie să dorim mai mult. Aceasta ne cere Mântuitorul nouă, ceea ce a cerut și Sfinților Îngeri: să arate pururea că vor să-L cunoască pe Dumnezeu, vor să-L iubească și vor să-I mulțumească pentru viața pe care El le-a dat-o în dar.”

În acest context, părintele profesor emerit Ștefan Buchiu a amintit de formalism, pasul care precede indiferentismul religios. El a subliniat că pericolul indiferentismului este real în prezent: faptul că suntem majoritar creștini în țară este corelat cu o lipsă de apetență pentru viața spirituală.

Stăpânul viei se retrage pentru a ne lăsa libertatea

Părintele profesor a vorbit și despre pilda lucrătorilor viei. Un om a sădit vie, le-a încredințat-o lucrătorilor și el a plecat departe.

„Acest departe nu indică în niciun caz absența lui Dumnezeu”, a explicat Părintele Ștefan Buchiu. „Acest departe înseamnă spațiul pe care ni-l acordă Dumnezeu, spațiul libertății noastre, dar care trebuie să-l transformăm în spațiul roadelor noastre. El se retrage oarecum să vadă dacă răspundem, ca să nu fie un răspuns al nostru de frică sau de obligație.”

„Lucrătorii au confundat plecarea departe a stăpânului cu absența lui și au vrut să fie via lor și n-au dat roade. Atenție, iar ajungem la roade, pentru că toți Sfinții Părinți spun: Taci tu și să vorbească faptele tale, adică roadele tale”, a continuat părintele profesor.

Părintele Ștefan Buchiu a subliniat și profeția inclusă în această pildă: „A arătat cum va fi El omorât. Venise să revendice lumea. Păi nu era lumea Lui, n-a făcut-o El și a făcut-o din iubire? Și ce așteaptă de la noi? Un răspuns al iubirii, al ascultării, al roadelor, al faptelor care ne conduc spre Împărăția lui Dumnezeu”.

În acest sens, al rodirii spirituale, părintele profesor i-a îndemnat pe credincioși să nu mai fie indiferenți față de cei care sunt indiferenți din punct de vedere religios. Astfel, fiecare credincios poate deveni misionar în rândul cunoscuților: „Uneori primesc mai ușor un cuvânt de la o cunoștință, un prieten, poate o rudă, decât chiar de la preot”, a spus părintele Ștefan Buchiu.

Să plecăm din această lume în stare de înviere

La finalul cuvântului său, părintele profesor a amintit că „învierea cu trupul ne-o va dărui Hristos tuturor, și creștini, și păgâni, și păcătoși, și drepți”.

„De ce? Pentru că a murit pentru toți. Dar cât ne va folosi învierea cu trupul, iubiți credincioși, dacă n-am fost înviați cu sufletul? Aceasta este o mare întrebare. Noi suntem toți înviați cu sufletul. L-am cunoscut pe Hristos. Dar păcatele ne ucid sufletul încet, pe nesimțite. Noi trebuie să plecăm de aici în stare de înviere.”

„Dacă plecăm cu sufletul înviat, atunci învierea cu trupul va arăta slava lui Hristos revărsată în fiecare din noi. Atunci vom da și noi mărturie că Hristos din iubire s-a jertfit, din iubire ne-a învățat, din iubire ne conduce și vrea să ne învredincească să moștenim împărăția veșnică a Preasfintei Treimi”, a încheiat părintele profesor Ștefan Buchiu.

Programul Deniilor continuă la Catedrala Patriarhală cu Denia Sfintei și Marii Marți, care va fi oficiată luni seară, de la ora 17:00. Toate slujbele oficiate la Catedrală în perioada pre-pascală și pascală sunt transmise live pe Facebook și Youtube de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu