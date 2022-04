De Florii va fi oficiată prima Liturghie în nou-înfiinţata Mănăstire Părhăuți

Prima Sfântă Liturghie în biserica Mănăstirii „Duminica Tuturor Sfinților” din localitatea suceveană Părhăuți, înfiinţată în 1 februarie 2022 ca mănăstire de călugări, va fi oficiată în Duminica Floriilor.

Redeschiderea bisericii istorice are loc după aproximativ 17 ani în care nu s-a slujit în lăcaşul de cult.

Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În timpul slujbei, PS Damaschin îl va instala pe Protos. Siluan Bouleanu ca stareț al Mănăstirii Părhăuți.

Tot duminică la Liturghie, diaconul Cătălin Ungureanu va fi hirotonit preot pe seama Mănăstirii Părhăuți.

Mănăstirea Părhăuţi

Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” a fost ctitorită în 1522 de marele logofăt Gavriil Trotușan în satul Părhăuți, situat la aproximativ 15 kilometri nord-vest de Suceava. Aceasta a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava în 2015.

Este individualizată prin arhitectura sa: nu are abside laterale și nici turle. Intrarea se face prin pridvorul deschis cu două arcade, deasupra căruia este o clopotniță cu alte două arcade. Pictura bisericii este cea originală, realizată în jurul anului 1530 și are o iconografie similară celei de la Catedrala Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. De altfel, cele două sfinte lăcașuri au fost sfințite în același an. Logofătul Gavril Trotușan a construit biserica pentru a fi necropolă de familie.

În pronaos este un mormânt din a cărui inscripție istoricii au concluzionat că ar aparține tatălui demnitarului, Anjinco Vameșul, originar de pe Valea Trotușului, despre care se crede că a luptat alături de Sf. Domnitor Ștefan cel Mare la Războieni, în 1476. Despre bunicul logofătului, istoricul Nicolae Iorga spunea că a ctitorit o biserică la Borzești. Din inscripțiile existente în biserica de la Părhăuți rezultă că Gavril Trotușan făcuse mari danii la Mănăstirea Pantocrator din Muntele Athos.

Foto credit: Wikipedia

