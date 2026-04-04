Recunoștință și încurajare: Patriarhul Daniel a oferit daruri paracliselor patriarhale din Capitală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit la Reședința Patriarhală reprezentanții celor 10 paraclise patriarhale din Capitală, cărora le-a oferit daruri în semn de recunoștință pentru susținerea acordată activităților din Biserica Ortodoxă Română. Întâlnirea a avut loc sâmbătă seară, după Pelerinajul de Florii.

„A devenit o tradiție, ca după Pelerinajul de Florii, să oferim câteva daruri simbolice acestor paraclise, ca semn de mulțumire, recunoștință și încurajare, pentru a continua cooperarea cu Patriarhia Română pentru aceste lucrări necesare și foarte benefice pentru Biserică”, a declarat Patriarhul României.

„Este foarte important să simțim comuniunea și întrajutorarea, să susținem toate instituțiile Bisericii și să simțim bucuria că Biserica este a lui Hristos, așa cum se spune în Sfânta Scriptură: Voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui.”

„Dar este și Biserica tuturor celor care s-au botezat în Biserică, se împărtășesc în Biserică și se pregătesc în Biserică pentru dobândirea Împărăției Cerurilor, a iubirii Preasfintei Treimi. De aceea, Biserica a fost numită Anticamera Împărăției Cerurilor de către Sfântul Nicolae Cabasila și Laboratorul Învierii de către Sfântul Maxim Mărturisitorul”, a adăugat Preafericirea Sa.

În Capitală există în prezent 10 unități de cult care au primit de-a lungul timpului titulatura de Paraclis Patriarhal.

Părintele Patriarh Daniel acordă acest titlu onorific mănăstirilor și parohiilor care sprijină activitatea misionară a Patriarhiei Române – în principal activitatea Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române, dar și alte proiecte, cum ar fi construirea Catedralei Naționale.

Vezi aici istoricul și lista paracliselor patriarhale din Capitală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu