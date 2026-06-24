PS Damaschin Dorneanul împlinește 45 de ani

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împlinește miercuri 45 de ani.

Ierarhul s-a născut în data de 24 iunie 1981 în localitatea suceveană Dornești, primind la Botez numele Ioan-Daniel.

Și-a început studiile teologice la Seminarul Teologic „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava, iar ulterior a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „ Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași, secția Pastorală, susținând lucrarea de licență „Paternitate și filiație duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate și înnoire”, sub coordonarea pr. Ioan-Cristinel Teșu.

Între 2006-2008, a urmat cursurile masterului de Doctrină și Cultură la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, finalizate cu lucrarea de disertație „Paternitate și filiație duhovnicească în scrisorile Sfinților Varsanufie și Ioan din Gaza”, scrisă sub îndrumarea pr. Vasile Răducă.

În anul 2019, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a obținut titlul de doctor în teologie la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. Teza sa doctorală, intitulată „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie teologică”, a fost elaborată sub coordonarea arhid. Ioan Ică jr.

Preasfinția Sa și-a început slujirea monahală la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a fost închinoviat în data de 19 iulie 2004 și tuns în monahism în 18 decembrie 2005.

A fost hirotonit ierodiacon în data de 25 martie 2006 de către Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, iar în data de 28 aprilie 2006 a fost hirotonit ieromonah de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen.

În data de 9 noiembrie 2009 a fost hirotesit protosinghel, iar trei ani mai târziu, pe 25 martie 2012, a fost ridicat în demnitatea de arhimandrit.

A fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu titulatura Dorneanul, în data de 23 iulie 2017.

Foto credit: Basilica.ro