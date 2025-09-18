La editura Cuvântul Vieții a apărut o carte despre modul în care erau percepute visele în epoca bizantină

Volumul „Somn, vise și tămăduiri nocturne. De la neuropsihologie la sfinții doctori fără-de-arginți” a apărut recent la Editura Cuvântul Vieții și tratează modul în care erau perceputele visele în epoca bizantină.

Lucrarea aparține lui Cezar-Ivan Coliță și descoperă dintr-o perspectivă interdisciplinară fenomenul incubației și al visului tămăduitor în Antichitatea târzie creștină și în Bizanțul medieval, principalele surse ale cercetării fiind reprezentate de antologiile cu minuni săvârșite de mai mulți sfinți doctori fără de arginți, mucenici și proroci.

„Domnul Cezar-Ivan Coliță demonstrează aptitudini de cercetător pasionat, perseverenţă și maturitate, capacitate de analiză și de reflecție personală. Textul este redactat într-un stil elegant, cu multă preocupare pentru corectitudine, precizie și claritate”, notează în Cuvânt înainte pr. prof. Emanoil Băbuș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Lucrarea este valoroasă nu doar pentru cei interesați de Istoria Bizanțului, ci și pentru cei care studiază psihologia visului și influența culturală a acestuia de-a lungul istoriei.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu