Cuvânt către tineri: Mitropolitul Andrei a deschis seria de conferințe duhovnicești organizată de ASCOR Cluj-Napoca

Mitropolitul Andei a susținut joi conferința „Cuvânt către tineri” în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, deschizând seria de conferințe duhovnicești organizate de ASCOR în Postul Nașterii Domnului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre Praznicul Nașterii Domnului și despre importanța postului ca perioadă de pregătire duhovnicească, oferind tinerilor repere și îndemnuri pentru trăirea credinței în mod autentic.

„Frățiile voastre să fiți misionari buni ai Domnului Iisus Hristos și să îi determinați și pe alții să fie creștini buni”, i-a îndemnat Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului pe tineri.

Înaltpreasfinția Sa a adus în atenție exemple de tineri și oameni cu viață sfântă, atât din Sfânta Scriptură, cât și din istoria recentă, arătând că mărturia lor rămâne un model și un sprijin pentru generația de astăzi.

„Mă opresc la câțiva tineri care au făcut misiune în lumea asta în care trăim și noi. M-aș opri la Ioan Valahul, trăitor în veacul al 17-lea”.

Mitropolitul Clujului i-a încurajat pe cei prezenți să devină și ei misionari ai lui Hristos, acolo unde trăiesc, studiază sau lucrează.

Seria de conferințe va continua cu părintele Paul Siladi, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (27 noiembrie); Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului (4 decembrie); și Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord (11 decembrie).

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim