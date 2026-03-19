Cursuri de formare duhovnicească la Mănăstirea Strâmba: Tinerii clerici s-au întâlnit cu Episcopul Sălajului

Clericii sălăjeni aflați la început de drum s-au întâlnit cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, la Mănăstirea Strâmba, în cadrul primelor cursuri de îndrumare pastoral-duhovnicească.

Manifestarea a debutat miercuri cu slujba de Te Deum oficiată în biserica așezământului monahal de preoții care au o vechime în slujire mai mică de 5 ani.

Preasfințitul Părinte Benedict a susținut cursul intitulat „Trepte de formare spirituală și pastorală inspirate din învățătura Sfântului Ioan Scărarul”, în care a urmărit principalele dimensiuni ale formării lăuntrice a preotului.

Au fost evidențiate repere esențiale ale maturizării preoțești, precum dobândirea blândeții și a răbdării, puterea de a se ridica după cădere, fără descurajare, precum și necesitatea unui echilibru real între altar și cămin, între solicitările slujirii și responsabilitățile vieții de familie.

Episcopul Sălajului a subliniat importanța prezenței autentice în familie, nevoia unor limite sănătoase în viața pastorală și lucrarea compasiunii însoțite de discernământ în raport cu suferințele și fragilitățile oamenilor.

Programul cursurilor de formare îmbină rugăciunea cu formarea și se desfășoară sub forma unor colocvii, cu caracter practic și formativ.

Foto credit: Episcopia Sălajului