Cursul de Studiul Vechiului Testament al Sf. Liviu Galaction, lansat la Târgul de Carte Gaudeamus Cluj-Napoca

Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a lansat miercuri, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca, Cursul de Studiul Vechiului Testament scris și predat de Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Vadului, Feleacului și Clujului, a evocat personalitatea și jertfelnicia Sfântului Liviu Galaction.

Au mai luat cuvântul părintele profesor Ioan Chirilă, care este și directorul filialei clujene a Bibliotecii Academiei Române, și prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB și vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” a mirenilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Lansarea a fost moderată de directorul Editurii Renașterea, părintele Cătălin Pălimaru.

Despre volum

Ediția este îngrijită de părintele profesor Ioan Chirilă și părintele lector Stelian Pașca-Tușa, care predau la catedra de Studiul Vechiului Testament de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” (UBB).

Cursul, publicat în volum pentru prima dată, „nu este doar un simplu curs teologic, ci un adevărat demers educațional care a integrat Tradiția Ortodoxă cu cercetările contemporane, contribuind semnificativ la formarea spirituală și intelectuală a studenților săi”, scriu editorii în cuvântul înainte.

„Manualul părintelui profesor Liviu Galaction Munteanu este o reafirmare a centralității Scripturii în viața credincioșilor, un instrument de educație teologică profundă care continuă să fie relevant și astăzi, inspirând noi generații de cercetători și credincioși în căutarea adevărului divin.”

Târgul de Carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca

Începând cu ediția Cluj-Napoca 2026, Târgul de Carte Gaudeamus inițiază un nou proiect conex, derulat în orașele în care Caravana Gaudeamus este organizată cu sprijinul comunității locale: proiectul „Cărți pentru comunitate”.

Cu sprijinul participanților la târg și al vizitatorilor, un fond de carte nouă va ajunge, cu prilejul fiecărei ediții de târg, la o bibliotecă publică din orașul gazdă sau dintr-o localitate din același județ. Primul beneficiar al proiectului va fi biblioteca din comuna Buza, județul Cluj.

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Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim