Cum au sărbătorit Învierea Domnului românii din Danemarca: Episcopul Macarie a botezat doi tineri nord-europeni

Peste o mie de credincioși au participat duminică la Slujba Învierii oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord la Biserica Paraclis Episcopal din Copenhaga.

Preasfinția Sa a botezat doi tineri din țările scandinave, Andreas Arhaug (22 ani) din Norvegia și Magnus Saanila (20 ani) din Finlanda.

La predică, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că „această noapte sfântă este mai mult decât o prăznuire — este o intrare tainică în Împărăția Luminii, o întâlnire vie cu Hristos Cel Răstignit și Înviat”.

„Ortodoxia este o întâlnire vie cu Dumnezeu cel Viu. Este viața trăită în plinătatea ei. Și iată, acești doi tineri — Andreas și Magnus — s-au născut astăzi în Hristos, în lumina Învierii. Fie ca acest început să le fie o călătorie a sfințirii, în iubire și în adevăr. Acestor doi tineri le mulțumim că ne-au reamintit, prin simplitatea și sinceritatea sufletului lor, cât de mare este darul credinței. Ei sunt mărturie vie că Ortodoxia nu are granițe, ci inimi care o primesc”, a evidențiat Episcopul Europei de Nord.

Mărturiile tinerilor botezați

Cei doi tineri botezați și-au mărturisit bucuria de a descoperi Ortodoxia după îndelungi căutări și frământări sufletești.

„Am rătăcit mult prin pădurile întunecate ale incertitudinilor, apoi am întâlnit Ortodoxia. Nu ca pe o ideologie, ci ca pe un adevăr. Am fost atins de smerenia și dragostea Preasfințitului Macarie care mi-a dezvăluit frumusețea Liturghiei care m-a străpuns până în adâncul ființei”, a spus tânărul norvegian Andreas Arhaug.

„În această sfântă noapte de Priveghere, simt că m-am întors acasă. În apele Botezului, m-am curățit și m-am luminat în lumina Învierii. Am simțit dragostea lui Hristos coborând în inima mea. Nu mai sunt un căutător rătăcitor. Sunt un fiu al Bisericii. Sunt viu. Sunt liber”, a adăugat el.

De asemenea, Magnus Saanila, celălalt tânăr botezat de PS Macarie, a declarat: „Ortodoxia mi-a vorbit fără cuvinte. În tăcerea adâncă a bisericii, în lumina candelei, în mirosul tămâiei, am simțit o chemare lăuntrică. O chemare tăcută, dar puternică, care mi-a pătruns inima”.

„Astăzi, în noaptea Învierii, am simțit că toate zidurile lumii au căzut iar Botezul meu este o intrare pe poarta Împărăției! Mulțumesc pentru dragostea pe care am primit-o aici din partea Preasfințitului Părinte Episcop Macarie și a tuturor fraților și surorilor. Deși sunt finlandez, astăzi am devenit frate cu voi toți”.

Noii botezați au fost primiți cu brațele deschise întreaga comunitate, iar Preasfințitul Părinte Macarie le-a oferit în dar Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș.

Sursă foto: Episcopia Europei de Nord