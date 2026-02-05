Cultura și gastronomia românească vor fi promovate printr-un turneu global

Cultura și gastronomia românească vor fi promovate la nivel internațional de Charlie Ottley, realizatorul seriilor Wild Carpathia și Flavours of Romania, în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit Ministerului Economiei, turneul internațional va include proiecții ale producției de succes Flavours of Romania, difuzată în prezent pe Netflix, în țări precum Thailanda, Malaezia, Chile, Peru, Columbia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Publicul-țintă este format din reprezentanți guvernamentali, lideri de opinie, agenții de turism și membri ai comunităților locale, scopul fiind consolidarea relațiilor internaționale și promovarea României ca destinație turistică, culturală și gastronomică.

Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu ambasadele României din țările respective și vor cuprinde proiecția unui film de aproximativ 75 de minute, realizat din selecții ale sezoanelor 2 și 3 ale seriei Flavours of Romania, dedicate celor nouă regiuni istorice ale țării. Proiecțiile vor fi urmate de prezentări tematice și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu Charlie Ottley și Oana Mihai, soția sa.

România are povești autentice

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a subliniat importanța acestei inițiative pentru imaginea externă a țării noastre: „România are povești autentice care merită spuse lumii, iar Charlie Ottley le spune cu respect, profunzime și pasiune”.

„Este esențial să arătăm lumii adevărata noastră valoare și să creștem atractivitatea României ca destinație”, a adăugat ministrul.

Charlie Ottley a explicat motivația extinderii acestui demers la nivel global: „Sper ca acest demers să ne ofere ocazia de a arăta atractivitatea României publicului internațional, să stimuleze turismul și să încurajeze o colaborare mai strânsă”.

„Există încă prea multe percepții greșite despre România, iar singura modalitate de a le depăși este să fim prezenți, să ieșim în lume și să arătăm oamenilor ce țară extraordinară avem”, a subliniat jurnalistul.

Un britanic pasionat de România

Charlie Ottley este un renumit jurnalist, prezentator TV, poet și regizor de origine britanică. S-a remarcat prin realizarea de documentare de călătorie ce explorează frumusețea și diversitatea peisajelor naturale ale României.

În 2011, Ottley a regizat un documentar despre atracțiile istorice și turistice din România, intitulat Wild Carpathia, pentru postul Travel Channel. Documentarul, în care apare și actualul Rege Charles al III-lea, a fost difuzat în întreaga lume în 110 țări și tradus în 11 limbi.

Din anul 2020, jurnalistul de origine britanică locuiește în țara noastră, în satul Șirnea, din județul Brașov. În luna noiembrie a anului trecut, Charley Ottley a obținut cetățenia română.

