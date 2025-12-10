Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe și Catolice din UE s-au întâlnit cu înalții oficiali ciprioți la Nicosia

O delegație comună a Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă UE (CROCEU) și a Comisiei Episcopatelor din Uniunea Europeană (COMECE) a avut luni, la Nicosia, o serie de întrevederi oficiale cu autoritățile civile și ecleziale ale Ciprului, în contextul pregătirii Președinției cipriote a Consiliului UE.

Din delegația CROCEU condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Athenagoras, Mitropolitul grec al Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică), a făcut parte și părintele Sorin Șelaru, directorul Reprezentanței Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituțiile Europene.

Pe parcursul vizitei, membrii delegației au avut întrevederi cu Preafericitul Părinte Gheorghe, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ciprului, cu Excelența Sa Nikos Christodoulides, președintele Republicii Cipru, cu Marilena Raouna, ministru adjunct pentru Afaceri Europene, și cu Marios Panayides, director general în Ministerul Educației, Sportului și Tineretului.

Propuneri comune

Potrivit unui comunicat remis Basilica.ro, reprezentanții celor două organisme bisericești au subliniat angajamentul constant al Bisericilor în sprijinirea proiectului european prin dialog și contribuții concrete la binele comun.

Cu acest prilej, delegația a oferit autorităților cipriote un document de lucru care cuprinde principalele preocupări și propuneri ale Bisericii Ortodoxe și Bisericii Romano-Catolice cu privire la temele ce ar urma să figureze pe agenda Președinției Consiliului UE în prima jumătate a anului 2026: migrația, pacea și securitatea, relațiile cu regiunile vecine, strategia pentru reziliența resurselor de apă și extinderea Uniunii Europene.

Textul, fundamentat pe învățătura social-creștină și pe experiența pastoral-socială a Bisericilor, subliniază dimensiunea etică a provocărilor cu care se confruntă astăzi Europa.

Președinția Consiliului UE

CROCEU și COMECE au salutat faptul că Cipru urmează să preia Președinția Consiliului UE la data de 1 ianuarie 2026, evidențiind atât moștenirea creștină a insulei, cât și poziția ei strategică la răscrucea dintre Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Delegația și-a exprimat aprecierea pentru dialogul deschis cu autoritățile cipriote și disponibilitatea de a sprijini, inclusiv prin contribuții la inițiative tematice și prin colaborarea la evenimentele ce vor fi organizate în cele șase luni de mandat.

Foto credit: Mitropolia Belgiei (Patriarhia Ecumenică)