Pr. Cristinel Ioja a lansat lucrarea „O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română”

Părintele profesor Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a lansat, marți, volumul „O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română” la Sala „Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Potrivit Arhiepiscopiei Aradului, lucrarea reprezintă un proiect de cercetare structurat în trei volume, care însumează peste 1900 de pagini, astfel:

Volumul 1 – Tradiția Dogmatică în Teologia străromână și medievală românească;

Volumul 2 – De la începuturile învățământului teologic seminarial în limba română la instaurarea comunismului;

Volumul 3 – De la instaurarea comunismului la provocările postmodernității.

Părintele Ștefan Buchiu, profesor emerit la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor și părintele Sorin Șelaru, directorul Reprezentanței Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituțiile Europene, au prezentat volumul în fața audienței.

Influența sfinților recent canonizați

Părintele Ștefan Buchiu a evidențiat teza centrală a lucrării, și anume legătura indisolubilă dintre dogmă, spiritualitate și cult. Acesta a subliniat misiunea teologiei de a insera prezența lui Hristos în nucleul societății, indiferent de contextul cultural. Aceste principii sunt reflectate în viața sfinților români canonizați recent, cu precădere Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Ilarion Felea.

În completare, părintele Sorin Șelaru a plasat lucrarea părintelui Cristinel în contextul Centenarului Patriarhiei, apreciind modul în care aceasta definește identitatea și dinamismul Ortodoxiei românești pe scena europeană.

Preotul sa a descris volumul ca fiind o contribuție unică și curajoasă, ce propune o teologie a echilibrului și a dialogului, devenind un instrument de referință pentru studiul istoriei dogmaticii în spațiul românesc.

Autorul, văzut prin ochii autorităților

Din partea Universității „Aurel Vlaicu”, Rectorul Teodor Florin Cilan a reliefat profilul complex al autorului, remarcând deopotrivă rigoarea activității sale de cercetare și competențele manageriale demonstrate în administrarea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”.

Ulterior, Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad, și Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, au exprimat aprecieri cu privire la parteneriatul solid dintre autoritățile administrative locale și mediul academic teologic.

Aceștia au evocat succesul inițiativelor comune prin care valorile spirituale și culturale ale Aradului sunt promovate constant pe plan național și internațional.

Autorul volumului, pr. Cristinel Ioja a adresat mulțumiri părinților, familiei, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, precum și colegilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, tehnoredactorului lucrării, dar și credincioșilor, pentru toată susținerea acordată.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

