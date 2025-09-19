Credință și mărturisire pentru tinerii prezenți în Tabăra Națională „Tradiție și noutate” de la Sângeorz-Băi

Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, ediția 2025, organizată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, are loc în perioada 15-21 septembrie, la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, și reunește 46 de tineri din diferite zone ale țării, alături de 12 voluntari.

Participanții au fost vizitați, joi, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care le-a vorbit despre dobândirea sfințeniei și întâlnirile providențiale cu oameni duhovnicești, care pot schimba cursul vieții unei persoane, aducându-l pe calea cea bună.

La final, IPS Andrei i-a binecuvântat pe fiecare în parte și le-a oferit cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

Tinerii, invitați la Ospățul Credinței

Anterior, marți, tinerii au fost vizitați de Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit o rugăciune de binecuvântare și le-a adresat o cuvântare duhovnicească pe tema „Cum să ne purtăm credința în societatea actuală”. Cu acest prilej, ierarhul le-a oferit tinerilor cartea „Să participăm la Ospățul Credinței”.

Tinerii prezenți în tabără beneficiază de un program care cuprinde, printre altele: seri duhovnicești, discuții cu preotul taberei, împreună rugăciune, participarea la Sfânta Liturghie – unde tinerii dau răspunsurile liturgice –, ateliere creative, activități sportive, drumeții în împrejurimi și vizite la câteva mănăstiri din Arhiepiscopia Clujului, între care mănăstirile Nicula, Salva și Rebra-Parva.

Această tabără face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate”, care își propune să răspundă nevoilor de formare ale tinerilor, în vederea consolidării vieții de comuniune, solidaritate creștină, prietenie, apartenență și respect față de Biserică.

În acest an, inițiativa a ajuns la ediția a 7-a. Taberele se desfășoară la nivelul fiecărui centru mitropolitan din țară, iar participanții sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din toate zonele țării.

Ca la 20 de ani

S-au împlinit 20 de ani de când Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează activități dedicate copiilor și tinerilor.

Aceste proiecte l-au avut ca inițiator pe vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, iar activitățile au fost coordonate îndeaproape de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

Doar în această vară, au fost organizate opt tabere la Mărișel, județul Cluj, la care au participat aproximativ 540 de copii, adolescenți și tineri, cu sprijinul a peste 100 de voluntari (tineri, studenți sau părinți).

După Tabăra Națională „Tradiție și noutate” de la Sângeorz-Băi, urmează o tabără de iarnă, la care sunt așteptați tineri din toată țara și din străinătate.

Foto credit: Hristofor Cimpoeșu și ATCOR Cluj