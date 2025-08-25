Credincioșii ucraineni s-au rugat pentru pace în vârful Muntelui Pop Ivan

Numeroși credincioși din parohiile ucrainene Valea Vișeului, Crasna Vișeului și Repedea au participat sâmbătă, de Ziua Independenței Ucrainei, la o drumeție pe Muntele Pop Ivan (1.937 m), Maramureș. Participanții s-au rugat pentru pace în Ucraina.

Asociația Glasul Huțulii Carpaților, reprezentată de Nicolae Mișulec, și cu sprijinul Parohiilor Ucrainene din Valea Vișeului, Crasna Vișeului și Repedea, au organizat drumeția pe Muntele Pop Ivan, unde credincioșii au luat parte la oficierea unui Te Deum pentru pace în Ucraina, urmat de o Panahidă în memoria eroilor căzuți pe front și a refugiaților care și-au pierdut viața în încercarea de a scăpa de război.

Ceremonia s-a desfășurat sub protecția unei echipe de salvamontiști, cărora părintele protopop a oferit o icoană în semn de recunoștință.

De asemenea, părintele Mihai Sacaloș a înmânat o medalie comemorativă președintelui asociației, cu ocazia a 25 de ani de la edificarea Bisericii Ucrainene din Valea Vișeului.

La final, gazda de stână, domnul Spivaliuc Nicolae, a fost apreciat pentru primirea călduroasă și ospitalitate.

Foto credit: Vicariatul Ortodox Ucraineni