Primul târg de carte din seria Gaudeamus 2026 are loc la Craiova

Primul târg de carte din seria Gaudeamus 2026 s-a deschis miercuri la Craiova, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”. Manifestarea culturală se desfășoară în perioada 11–15 martie.

Programul include lansări de carte, sesiuni de autografe și prezentări editoriale, peste 20 de volume ale unor autori români urmând să fie prezentate în premieră publicului.

Evenimentul din acest an reunește peste 10.000 de titluri publicate de aproximativ 40 de edituri, prezentate în 33 de standuri amenajate în foaierul teatrului.

Târgul este deschis zilnic între orele 10:00 și 19:00, în primele patru zile, iar duminică, 15 martie, între orele 10:00 și 14:00. Accesul publicului este gratuit.

Mesajul Ministrului Culturii

La deschiderea oficială a participat Demeter András István, Ministrul Culturii, președintele de onoare al acestei ediții, care a subliniat importanța evenimentului pentru promovarea cititului.

„Despre citit și despre importanța cititului s-au spus și s-au scris atât de multe lucruri, încât nu cred că mai există ceva nou de adăugat. Dar cred în intimitatea unică a fiecărui voiaj care începe când deschizi volumul”, a transmis Ministrul Culturii pentru Radio România.

Demeter András István a subliniat și rolul târgurilor de carte în afirmarea culturii românești: „Obiectivul meu este ca toate târgurile de carte din țară, generale sau specializate, principale sau satelit, să fie conectate în vederea unei participări de succes și de înaltă ținută la Frankfurt”.

Referindu-se la tradiția evenimentului, Ministrul Culturii a remarcat că „Gaudeamus Craiova deschide primăvara cărții”, în care actul lecturii rămâne esențial chiar și în epoca tehnologiei: „A aduna oamenii în jurul cărții este, poate, cel mai special fenomen cultural pe care îl naște un astfel de eveniment în secolul 21, în epoca internetului și a tehnologizării”.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Oltenia – Craiova.

Foto credit: Radio România – Oltenia