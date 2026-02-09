La Craiova s-a deschis un nou centru de expertiză pentru boli rare, anunță Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea unui centru de expertiză pentru bolile rare (CEBR) la Craiova, precum și recertificarea centrului de la Timișoara.

„Continuăm consolidarea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Structura nou-înființată va funcționa în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și va fi dedicată diagnosticării și managementului integrat al angioedemului ereditar, o boală rară cu potențial sever, care necesită evaluare rapidă și intervenții specializate.

Centrul de Expertiză de la Timișoara este dedicat anomaliilor vasculare rare și urmează a fi recertificat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, din orașul de pe Bega.

Pași importanți pentru sistemul medical

Ministrul Sănătății a afirmat că aceste centre înseamnă accesul pacienților la echipe multidisciplinare, capabile să gestioneze cazuri complexe și să asigure un management integrat, inclusiv pentru acondroplazie și alte displazii scheletale de cauză genetică, precum și pentru prevenția, diagnosticul genetic și managementul malformațiilor congenitale.

Alexandru Rogobete a evidențiat faptul că prin aceste două structuri, rețeaua națională a centrelor de expertiză pentru bolile rare ajunge la peste 50 de unități.

„În același timp, pacienții beneficiază de diagnostic molecular și genomic, investigații imagistice avansate, analize specializate și consiliere genetică, instrumente esențiale pentru scurtarea unor trasee medicale care, în bolile rare, pot dura ani. Odată cu cele două centre, rețeaua națională ajunge la 52 de centre de expertiză funcționale. Este un pas important”, a transmis Ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai anunțat că săptămâna trecută s-a extins accesul la terapii prin introducerea pe lista de compensate a 52 de medicamente, „inclusiv tratamente esențiale pentru boli rare și afecțiuni severe, care până recent aveau opțiuni limitate sau inexistente în sistemul public”.

