Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică

Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează în data de 17 ianuarie o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică.

Selecția va avea loc în intervalul orar 12:30-14:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Sunt așteptați băieți cu vârste între 9 și 12 ani și fete cu vârste între 10 și 18 ani.

Candidații trebuie să aibă auz muzical și simț ritmic bine dezvoltate, memorie muzicală bună, voce potrivită pentru cânt coral și deprinderi elementare de solfegiu. Fiecare participant va interpreta cel puțin două piese, din repertoriul religios sau laic (colinde, piese patriotice etc.).

Nu există limită de locuri, iar toți candidații care corespund criteriilor și se încadrează în limitele de vârstă vor fi acceptați. Prezentarea la comisie se face în ordinea sosirii și a înscrierii la secretariatul comisiei, fără perceperea unei taxe de participare.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: [email protected].

Corul „Symbol-Jean Lupu”

Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de părintele profesor Arhid. Jean Lupu. În prezent, corala este condusă de conf. Luminiţa Guţanu Stoian.

Grupul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale de profil. Este primul cor de copii care a susţinut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) şi singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

A fost nominalizat de două ori (2001, 2002) la „Premiile Industriei Muzicale Româneşti”, este primul cor de copii înfiinţat ca asociaţie după 1989 şi care funcţionează şi în present, a imprimat în Kardex, la Radiodifuziunea Română, peste 100 de lucrări corale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu