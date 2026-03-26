Corul Madrigal a adus cântare și rugăciune de Buna Vestire la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara a găzduit miercuri un concert al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri.

Programul a debutat cu Acatistul Bunei Vestiri, oficiat de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial.

Concertul coral a inclus un repertoriu bogat alcătuit din pricesne și cântări specifice Postului Sfintelor Paști. Dirijorul Ana Ungureanu a precizat că programul a cuprins piese dedicate Maicii Domnului și stării de rugăciune, precum „Privegheați și vă rugați”, „Tatăl nostru” și „Cămara Ta”.

Simbol al culturii și spiritualității românești

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evidențiat misiunea culturală și spirituală a ansamblului: „Corul Madrigal, timp de ani de zile, a dus graiul și cântul românesc pe multe dintre meridianele pământului nostru”.

„Astăzi am primit un mesaj. Chiar dacă nu de sus, de la îngeri, este de la îngeri români, așa cum i-am considerat că fac parte cei din Corul Madrigal”, a adăugat Mitropolitul Banatului.

Dirijorul corului Ana Ungureanu și-a exprimat bucuria reîntâlnirii cu publicul din Timișoara: „Suntem deopotrivă bucuroși și smeriți pentru toate lucrurile frumoase care ni se întâmplă. Primirea caldă, bucuria, aplauzele și căldura sufletească a celor care ne-au întâmpinat aici, la Timișoara, reprezintă, de fapt, cel mai mare dar pe care îl putem primi”.

Corul Național de Cameră „Madrigal” a fost fondat în 1963 de dirijorul Marin Constantin și are o activitate neîntreruptă de peste șase decenii. De-a lungul timpului, ansamblul a reprezentat România pe numeroase scene prestigioase din lume și s-a implicat activ în promovarea educației muzicale.

Foto credit: Mitropolia Banatului