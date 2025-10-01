Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române aniversează 35 de ani de activitate printr-un concert

Cu ocazia a 35 de ani de activitate neîntreruptă, Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează un concert aniversar, în data de 12 octombrie, la Sala Radio din București, anunță corul într-un comunicat de presă.

Evenimentul „Symbol- 35 de ani” își propune să aducă împreună generații de interpreți și iubitori ai muzicii corale, marcând o tradiție de excelență artistică și educație muzicală pentru copii și tineri.

Concertul, conceput de dirijorul Luminița Guțanu, reunește pe scenă invitați speciali și instrumentiști. Printre invitații serii se numără arhidiaconul Jean Lupu, fondatorul corului, soprana Ana Ceborari și pianista Cristina Chiosea.

Programul include lucrări de compozitori români consacrați, printre care George Enescu și Nicolae Lungu, precum și Gheorghe Danga, Ștefan Andronic și Constantin Drăgușin.

În cadrul concertului vor evolua instrumentiștii: Adrian Belu la vioară, Robert Adam la contrabas, Gheorghe Pandelescu la acordeon și Marius Dincă la violă.

Corul „Symbol-Jean Lupu”

Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de părintele profesor Arhid. Jean Lupu. În prezent, corala este condusă de conf. Luminiţa Guţanu Stoian.

Grupul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale de profil. Este primul cor de copii care a susţinut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) şi singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

A fost nominalizat de două ori (2001, 2002) la „Premiile Industriei Muzicale Româneşti”, este primul cor de copii înfiinţat ca asociaţie după 1989 şi care funcţionează şi în present, a imprimat în Kardex, la Radiodifuziunea Română, peste 100 de lucrări corale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu