Corespondență de la Praga: Parohul român a participat la aniversarea a 90 de ani de la sfințirea Catedralei Ortodoxe

Catedrala Ortodoxă din Praga, ocrotită de Sfinții Chiril și Metodie, a aniversat sâmbătă 90 de ani de la sfințire, în prezența reprezentanților Bisericilor Surori din Capitala Cehiei. Părintele Andrei Danciu, parohul român din Praga, relatează despre evenimentul liturgic și istoria sfântului lăcaș.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Mihail Dandar al Pragăi și al Ținuturilor Cehe, în prezența Episcopului Dositej de Lipljansk, vicarul Patriarhiei Serbiei, a reprezentanților altor culte și ai autorităților civile locale, cărora s-au alăturat numeroși credincioși de diverse naționalități.

Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehe și din Slovacia își are rădăcinile în predica Sfinților Chiril și Metodie.

Istoric

„Dar istoria ei recentă începe cu frământările de afirmare națională de după Primul Război Mondial, când un fost preot catolic, Matěj Pavlík – mai târziu Episcopul Martir Gorazd II, alături de alți susținători, au ales calea Ortodoxiei”, explică Părintele Andrei Danciu.

După hirotonia Episcopului Gorazd II la Belgrad în 1933, Biserica Ortodoxă Cehoslovacă nou-înființată, având susținere din partea autorităților de la Praga, a primit spre folosință o fostă biserică catolică, la vremea aceea abandonată și care a fost sfințită în 1935 de noul Episcop Gorazd II, alături de Episcopul Dositej, reprezentant al Patriarhiei Sârbe.

Pentru o vreme, tânăra Biserică din Ținuturile Cehe și Slovacia s-a aflat sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Sârbe.

După Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă ocupă astăzi în Cehia locul secund ca număr de credincioși.

