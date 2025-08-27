Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a primit Marele Trofeu la competiția Chorus Inside din Croația

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a fost distinsă miercuri cu Marele Trofeu al prestigioasei competiții internaționale Chorus Inside, desfășurată în Croația. Corala a primit cel mai înalt premiu acordat între cele 14 coruri participante din mai multe țări.

Momentul premierii internaționale nu a fost doar o competiție, ci o mărturisire de trăire intensă în care vocile unite au devenit un glas al credinței și al identității naționale.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-am primit, Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava pentru ocrotire, organizatorilor pentru oportunitatea de a cânta alături de coruri din atâtea țări, dar și tuturor celor care ne susțin cu rugăciunea și gândul bun”, au transmis membrii coralei.

Reprezentând cu onoare România într-un cadru internațional, Corala „Sfântul Ioan cel Nou” a oferit o interpretare apreciată atât de juriu, cât și de public, reușind să transforme actul artistic într-o unitate de credință.

Foto credit: Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava