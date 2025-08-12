Copiii românilor din Bilbao, Spania, învață limba română la școala parohială

Anul acesta, zeci de copii ai românilor rezidenți în Bilbao, Spania, continuă să învețe și să exerseze limba română în tinda Bisericii, datorită unui proiect desfășurat de parohia ortodoxă română din localitate cu finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Parohia din Bilbao, pusă sub ocrotirea „Tuturor Sfinților”, desfășoară proiectul școlii parohiale în perioada 11 ianuarie – 28 octombrie 2025, acesta aflându-se deja la cea de a doua ediție anuală, sub titlul „Școala Parohială din Bilbao – centru educativ de păstrare și promovare a valorilor românești”.

Finanțarea de peste 37.000 lei de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni permite lucrul cu copiii împărțiți pe grupe de vârstă.

În cadrul activităților, ei participă la cursuri de limbă și literatură română, istoria și geografia României și Identitate Spiritual-morală, toate adaptate vârstei și nevoilor lor educaționale.

De asemenea, proiectul își propune să creeze un cadru propice pentru transmiterea tradițiilor și obiceiurilor românești, prin pregătirea de serbări tematice prilejuite de marile sărbători religioase și naționale, precum și alte evenimente cu caracter cultural și lingvistic.

Obiectivul activităților este însușirea valorilor culturale, istorice și spirituale românești.

Cei 55 de copii participanți provin din familii cu ambii părinți români, din familii mixte sau din familii de români basarabeni, toți având dorința comună de a-și păstra vie identitatea românească, chiar și departe de granițele țării.

„Prin acest demers, Parohia Ortodoxă Română a Tuturor Sfinților din Bilbao își reafirmă misiunea de a fi un sprijin educațional, spiritual și identitar pentru tinerii români din diaspora, contribuind activ la formarea unei generații conștiente de rădăcinile sale, atașată de limba, cultura și valorile naționale”, transmit reprezentanții comunității într-un comunicat publicat pe site-ul eparhial.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei