Copiii au făcut schimb de povești de viață cu vârstnicele instituționalizate la căminul Mănăstirii Christiana

O activitate din proiectul „ReScriem Povești – Reabilitare socio-emoțională prin art-terapie” al Asociației Diaconia a Patriarhiei Române s-a desfășurat luni la Căminul de bătrâne al Mănăstirii Christiana din Capitală.

Mai mulți copii beneficiari ai Centrului de zi „Sf. Mc. Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au jucat și au vorbit cu „bunicuțele” îngrijite la Mănăstirea Christiana.

„Este un schimb reciproc: copiii vin cu partea lor de tinerețe și de joc, iar vârstnicii vin cu înțelepciunea bunicilor”, a declarat Laura Irimia, manager de proiect.

Doamnele în vârstă au participat pentru început la un atelier în cadrul căruia Samira Natour, specialist în sound healing, a cântat la toba acustică, iar psihoterapeuta Oana Miu le-a ghidat printr-o călătorie în care s-au întâlnit cu altă versiune a lor, de la începutul vieții.

Apoi, doamnele au fost invitate să-și scrie fiecare, pe câte o tăbliță, numele și vârsta, alături de un sfat de viață oferit copiilor.

Au urmat mai multe jocuri și activități în care fiecare doamnă l-a avut ca partener pe unul dintre copii.

„Am venit aici în vizită cu gândul la bunici. Sunt foarte bucuroasă că încă mai sunt în viață. E bine să ne iubim bunicii, fiindcă nu știm cât timp mai sunt alături de noi!” a declarat Daniela, în vârstă de nouă ani.

„Bătrânețea e o boală în ea însăși. Le-am transmis copiilor să fie cuminți și ascultători. Sunt bune întâlnirile acestea, că mai învață fiecare câte ceva”, a spus doamna Stela, în vârstă de 89 de ani.

„Trebuie să avem și noi deschisă mintea, pentru a accepta realitatea zilei! Lucrurile s-au schimbat enorm. Copiii aceștia sunt mult mai avansați decât eram noi la vârsta lor!” a remarcat doamna Măriuca, octogenară și ea.

„Interesantă întâlnire! Le-am transmis copiilor să crească mari și să facă cinste României. E important să se întâlnească și ei cu bunicii și bătrânii, pentru că aceștia le dau sfaturi bune, au tot interesul să le meargă bine copiilor”, a spus Ecaterina, o fostă educatoare în vârstă de 90 ani.

„M-am simțit excelent alături de Mamaie, că eu așa i-am zis. Am avut și eu o mamaie, care a murit. Dar acum mă simt de parcă mi-ar fi iar alături”, a declarat Andreea, în vârstă de 10 ani.

„Extraordinar de ingenioasă activitatea, mai ales că am făcut și puțină mișcare. Eu am făcut sport de performanță: gimnastică sportivă. Și acum stau în căruț! Bătrânețea… am 88 de ani”, a spus o altă beneficiară a căminului de la Mănăstirea Christiana.

„Sănătate vă dorim și prosperitate! Să vă placă ce faceți! Copiilor le-am transmis pe tablă să fie politicoși, să folosească cuvântul magic («Mulțumesc!») oricând, să folosească bunele deprinderi. E important să fim politicoși, asta ne reprezintă”, a adăugat ea.

„Splendid!” a exclamat, după jocuri, o altă doamnă Ecaterina, în vârstă de 86 de ani.

„I-am transmis copilei cu care am făcut echipă să învețe să diferențieze binele de rău. Putem face aceasta, numai că nu li se vorbește de așa ceva copiilor noștri! Și luăm răul drept bun și invers. De aceea e nevoie de vârstnici, care au experiența vieții. Din păcate, copiii nu prea ascultă.”

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea percepției vârstnicilor instituționalizați despre calitatea vieții și întărirea comunicării intergeneraționale, reducând în consecință riscul de depresie, declin fizic și cognitiv prin utilizarea intervențiilor art-terapeutice, explică managerul de proiect Laura Irimia.

În realizarea proiectului mai sunt implicate Elena Bucur, pedagog social, și Violeta Barac, asistent social.

Până la sfârșitul perioadei de implementare, vor avea loc opt ateliere de art-terapie, va fi pregătit și un program artistic în colaborare copii-vârstnici și va fi lansat un audio book cu povești de viață ale vârstnicilor împărtășite copiilor.

Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei și implică 20 vârstnici și 20 copii din acest sector. Ei participă la ateliere de art-terapie cu scopul de a a diminua efectele negative ale particularităților socio-emoționale ale vârstei.

„Unul din rezultatele proiectului va fi – stimularea solidarității între generații, dialogul și schimbul reciproc între generații, dezvoltarea de emoții pozitive și a plasticității creierului”, mai explică Laura Irimia.

„Poveștile de viață ale acestor doamne arată momentele exacte în care Dumnezeu a intervenit în viața omului, în viața fiecăreia dintre ele”, a subliniat, pentru Basilica.ro, Monahia Dositeea Savin, coordonatoarea Căminului de vârstnice al Mănăstirii Christiana.

Proiectul oferă un model de asistență / intervenție pentru persoanele vârstnice instituționalizate bazat pe art-terapie, care ar constitui un element inovator în sprijinul vârstnicilor instituționalizați.

Activitățile din proiect se înscriu în tematica Anului omagial al pastorației vârstnicilor (2023).

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

