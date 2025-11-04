Consfătuire Catehetică la Iași: Șase eparhii colaborează pentru un nou proiect catehetic

Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași găzduiește în aceste zile cea de-a 12-a ediție a Consfătuirii catehetice anuale cu responsabilii de cateheză din Arhiepiscopia Iașilor și alte cinci eparhii din țară.

Printre participanți se numără preoți responsabili ai Biroului de cateheză din protoieriile Arhiepiscopiei Iașilor, precum și clerici invitați din Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului și Strehaiei și Episcopia Slatinei și Romanaților.

În deschiderea întâlnirii, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a subliniat necesitatea catehezei în parohii.

„Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că ceea ce se face aici se face cu o împreună sfătuire pentru că este o experiență pe care o împărtășim unii altora, sunt experiențe diferite din locuri diferite dar care împreună ating aceleași probleme, aceleași crize pe care le avem în fiecare parohie”.

„Nădăjduim ca din această întâlnire să ieșim mai îmbogățiți și făcând toate aceste lucruri cu binecuvântare, să avem și roada pe care o așteptăm și să putem să înnoim în noi râvna și entuziasmul cu care ajungem în parohie”, a spus Preasfinția Sa.

Asigură continuitatea

Părintele Bogdan Racu, coordonator al Biroului de cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a subliniat importanța întâlnirii.

„Ea asigură o continuitate, dar în același timp aduce și o noutate: colaborarea cu alte eparhii din țară, cinci eparhii venite pentru un schimb de experiență cu echipa Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor”.

„După desfășurarea Consfătuirii Catehetice, vom rămâne cu părinții din eparhiile Mitropoliei Olteniei și cu reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului, invitații noștri la acest eveniment, pentru a stabili coordonatele unui proiect de colaborare între eparhiile noastre cu beneficii pentru preoții din parohii”, a precizat părintele Bogdan Racu.

Clericii responsabili de cateheză au analizat activitatea biroului din acest an, au evaluat activitatea catehetică la nivel de parohie și protopopiat și au dezbătut câteva propuneri de proiecte pentru anul următor.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa