Expoziție despre conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, organizată de Facultatea de Teologie din Craiova

Facultatea de Teologie din Craiova, în parteneriat cu Universitatea „Sf. Chiril și Metodie” din Veliko Târnovo (Bulgaria), a organizat marți o expoziție dedicată conservării și restaurării patrimoniului cultural.

Evenimentul, intitulat „Conservation and Restoration – A Dialogue Between Past and Future”, a adus laolaltă lucrări documentare care au prezentat etapele specifice unui proces de conservare și restaurare a unor bunuri aparținând patrimoniului cultural.

Potrivit Mitropoliei Olteniei, au fost evidențiate dimensiunea artistică și cea științifică a restaurării, principalele etape ale acestui proces, tratamentele de conservare și mai ales rezultatele finale.

Proiectul a fost realizat de către conf. Adriana Gabriela Mardale și conf. Alexandrina Bădescu, specialiști din cadrul Facultății de Teologie din Craiova. Alături de acestea a fost și și părintele Mihai Ciurea, prodecanul facultății.

Curatorul expoziției a fost prof. Katia Stoiandinova, pictor bisericesc și cadru didactic la Universitatea „Sf. Chiril și Metodie” din Veliko Târnovo, Bulgaria. Din partea instituției bulgare au mai participat și prof. Magdalena Legkostup, decan, prof. Marian Stoiadinov, prodecan, și prof. Marieta Ivanova Konova, prodecan al catedra de Arte.

Foto credit: Mitropolia Olteniei / Facebook

