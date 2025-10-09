Ce se va discuta la noua ediție a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”

Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române organizează, în perioada 13-14 noiembrie 2025, la Palatul Patriarhiei, Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”.

Tema ediției din acest an este „Erminia artei bisericești, între teologie și expresie vizuală”.

Evenimentul va avea patru secțiuni:

Joi, 13 noiembrie

Secțiunea 1. Sesiunea de deschidere;

Secțiunea 2. Teologia și erminia artei sacre.

Vineri, 14 noiembrie

Secțiunea 3. Structurile și tehnica artei sacre;

Secțiunea 4. Istoria artei sacre: tradiția și valorificarea ei.

Invitat special va fi pr. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și profesor asociat la Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă al Universității din București.

Între cei care vor susține comunicări științifice se numără: pr. lect. univ. dr. Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Ștefan-Cătălin Ionescu-Berechet de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pictorii bisericești Daniel Codrescu și Alexandru Nicolau.

La eveniment va vorbi și pr. lect. univ. dr. Sorin Bute, doctor în teologie morală al Universității Pontificale Laterane din Roma și absolvent al unui masterat în Ceramică, sticlă și metal la Facultatea de Arte Decorative și Design a Universității Naționale de Arte din București.

Lista completă a invitaților este disponibilă aici.

Evenimentul se va desfășura doar în format fizic. Cei interesați se pot înscrie la linkul de aici.

Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” ajunge anul acesta la a 12-a ediție.

Foto credit: Arhiepiscopia Bucureștilor / George Ioniță