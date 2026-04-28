Când va avea loc proclamarea locală a canonizării sfintelor femei din Arhiepiscopia Iașilor: Program

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor a anunțat luni datele proclamărilor locale ale canonizării celor șase sfinte din eparhie.

Este vorba despre: Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău; Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași; Sfânta Olimpiada din Fărcașa; Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec; Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu.

Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în data de 6 februarie la Catedrala Patriarhală din București.

Program

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de pe Ceahlău va avea loc lunea viitoare (4 mai), la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

În data de 17 mai, va avea loc proclamarea locală a Sfintei Blandina, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În Parohia Fărcașa din județul Neamț se va desfășura, în data de 4 iulie, evenimentul solemn de proclamare locală a canonizării Sfintei Olimpiada.

Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec va fi proclamată local în data de 16 august, la Mănăstirea Văratec, județul Neamț.

Programul liturgic detaliat al fiecărei proclamări locale în parte va fi anunțat de Arhiepiscopia Iașilor în apropierea evenimentului.

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Foto credit: Doxologia