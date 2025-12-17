Peste 1500 de persoane au participat la o conferință internațională online despre dialogul intercultural și interreligios

Peste 1500 de persoane din țară și din diaspora au participat la Conferința Internațională „Interculturalitate și interreligiozitate: perspective și practici în spațiul educațional”.

Conferința s-a desfășurat exclusiv online, în perioada 10-12 decembrie, iar în fiecare seară au fost susținute câte nouă prezentări, urmate de sesiuni de dialog și dezbateri.

Agenda a inclus intervenții ale unor profesori universitari, cercetători, clerici și specialiști în educație, care au abordat teme precum rolul religiozității ca fenomen cultural, educația religioasă în contexte interculturale, utilizarea platformelor digitale în procesul educațional, dialogul interconfesional, managementul diversității culturale și impactul inteligenței artificiale asupra formării tinerilor.

Printre invitați s-a numărat și Constantin Cucoș, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a susținut o prezentare dedicată raportului confesional și interconfesional în predarea Religiei.

Evenimentul a fost organizat și moderat de conf. univ. Vasile Timiș, în parteneriat cu Asociația DIDACTICA RED & Creator TV, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și Episcopia Italiei, cu sprijinul lectoratelor și instituțiilor educaționale din Belgia, Canada, Germania, Italia și Franța.

Sursă foto: Vasile Timiș