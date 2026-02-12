Conferința „Familia sub Protecția Credinței” a adus la Cahul participanți de seamă din România și Republica Moldova

Misiunea Socială Diaconia și Episcopia Basarabiei de Sud au organizat luni la Cahul (Republica Moldova) conferința „Familia sub Protecția Credinței“, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți în dreptul familiei și clerici de pe cele două maluri ale Prutului.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evidențiat, în deschidere, bucuria instituției pentru că poate găzdui o conferință de asemenea amploare, cu prilejul Anului Omagial al pastorației familiei creștine.

„În contextul Anului Omagial al pastorației familiei creștine, Episcopia Basarabiei de Sud a Bisericii Ortodoxe Române își exprimă bucuria de a găzdui la Cahul activități formativ-informative care țin de grija neosândită pe care Biserica o are pentru familie”.

„Prin aceste evenimente, păstrăm și promovăm valorile familiale și consolidăm comunitățile prin implicarea preoților ca mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne lumineze pentru a face lucruri bune”, a precizat Preasfinția Sa.

Credința – un factor esențial în formarea familiei

La rândul său, părintele Ciprian Ioniță, Consilier Patriarhal, și-a exprimat speranța că familia are resursele spirituale necesare pentru a face față provocărilor societății contemporane.

„Familia creștină se află astăzi la intersecția dintre vulnerabilitate și speranță. Deși profund afectată de transformările societății contemporane, ea nu este lipsită de resurse spirituale capabile să îi asigure stabilitatea și continuitatea”.

„Analiza comparativă dintre Ortodoxie și societatea contemporană evidențiază o diferență fundamentală de viziune asupra omului, relației și sensului existenței. Credința rămâne un factor esențial de ocrotire și vindecare, capabil să transforme crizele în oportunități de creștere și maturizare spirituală”, a spus părintele consilier.

Părintele Ilarion Mâță, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și consilier social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a susținut comunicarea: „Familia, izvor de viață, iubire și înnoire a lumii”.

Prevenirea violenței în familie – politică de stat în Moldova

Din partea autorităților Republicii Moldova, a vorbit Rodica Terehovschi, consultantă principală, Secția formare profesională și suport metodologic, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV).

„Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie reprezintă elemente fundamentale ale politicii naționale de protecție și sprijin al familiei și constituie o provocare majoră de sănătate publică”.

„Acest fapt impune o mobilizare puternică atât din partea instituțiilor guvernamentale, cât și a organizațiilor neguvernamentale, în vederea creării unui sistem de suport accesibil și eficient pentru victimele violenței”, a afirmat Rodica Terehovschi.

Proiectul „Comunitate și Comuniune”

Tot la Cahul, marți, au continuat cursurile de formare pentru cler, dedicate familiei creștine. Cu această ocazie, PS Veniamin a vorbit despre „Pastorația familiei creștine în societatea contemporană – provocări, responsabilități și metode pastorale”.

Părintele Ilarion Mâță, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a transmis un mesaj având ca temă „Familia privită din perspectivă biblică, patristică, sociologică, psihologică și juridică – aspecte generale”.

Aprecieri din partea reprezentantului României

În continuare, PS Veniamin a primit la sediul Episcopiei vizita Excelenței Sale Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, care și-a exprimat aprecierea pentru munca depusă de Episcopia Basarabiei de Sud în domeniul social-filantropic.

Proiectul „Comunitate și Comuniune” se va desfășura pe durata a nouă luni și va implica 16 preoți din Episcopia Basarabiei de Sud și Arhiepiscopia Chișinăului. Aceștia vor participa la sesiuni de formare, întâlniri de reflecție și activități dedicate comunității.

Proiectul își propune să sprijine consolidarea familiei, să prevină separarea copiilor de părinți și să combată violența domestică. În același timp, urmărește să contribuie la construirea unor comunități mai sigure și mai unite, prin implicarea activă a preoților și a oamenilor din comunitățile locale.

Foto credit: Diaconia

