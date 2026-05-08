Conferința preoțească de la Huedin a evocat modelul reprezentat de familia protopopului martir Aurel Munteanu

Clericii din Protopopiatul Huedin, județul Cluj, s-au reunit joi în cadrul conferinței preoțești de primăvară, ocazie cu care s-a reiterat modelul pe care-l reprezintă familia protopopului martir Aurel Munteanu.

Conferința a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a oferit și un cuvânt de învățătură.

În mesajul său, ierarhul a vorbit despre importanța rugăciunii în viața familiei, evidențiind că „rugăciunea este importantă pentru pacea și armonia în familie, ține casa unită și aduce harul lui Dumnezeu peste familie”.

În acest context, PS Samuel Bistrițeanul a amintit de faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Evocarea unui martir

În continuare, prof. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”.

La rândul său, părintele protopop Dan Lupuțan a evocat exemplul preotului martir Aurel Munteanu și al familiei sale.

„Un model de familie creștină a fost și este pentru noi familia părintelui protopop martir Aurel Munteanu. Un bun prieten și apropiat al familiei, medicul Vasile Pașca din Huedin, o caracteriza pe preoteasa Lucreția Munteanu, în termeni laudativi, subliniind că s-a dovedit o preoteasă ideală și vrednică după tipul ce-l cunoaștem noi pe plaiurile Ardealului”.

„Era evlavioasă, harnică și pricepută în toate ramurile gospodăriei și o mamă ideală. Din iubirea lor au rezultat patru copii: Eleonora-Felicia, Hortenzia-Maria, Ovidiu-Ioan și Ligia”, a precizat părintele Dan Lupuțan.

Foto credit: Radio Renașterea

