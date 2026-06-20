Conferință la Alba Iulia: Clerici și specialiști au discutat despre provocările familiei contemporane

Clerici și specialiști au discutat despre provocările familiei contemporane la o conferință organizată joi în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia.

Întâlnirea a fost intitulată „Familia – puntea dintre generații. Valori și înțelegere” și a reunit cercetători din domeniile psihologiei, psihiatriei și educației, alături de reprezentanți ai Bisericii și ai mediului academic.

Dialog între generații

Participanții au analizat principalele dificultăți cu care se confruntă familia contemporană și au subliniat importanța unei comunicări sincere între părinți, copii și bunici.

În cadrul discuțiilor, a fost subliniat faptul că apropierea dintre generații nu depinde atât de diferența de vârstă, cât de disponibilitatea fiecăruia de a asculta și de a înțelege perspectiva celuilalt.

Totodată, invitații au evidențiat rolul valorilor comune în consolidarea relațiilor familiale și în dezvoltarea unui climat de încredere și sprijin reciproc.

Familia, raiul de acasă

La finalul întâlnirii, părintele Mihai Himcinschi a evidențiat menirea familiei de a fi un spațiu al iubirii și al apropierii dintre generații.

Preotul a explicat că familia ar trebui să reprezinte „raiul de acasă”, locul în care membrii săi găsesc sprijin, înțelegere și echilibru sufletesc.

Conferința a fost organizată de Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” în colaborare cu Asociația „Lumina Faptei”.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei