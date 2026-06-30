Concursul de toacă al Arhiepiscopiei Târgoviștei a reunit 50 de tineri

Concursul de toacă al Arhiepiscopiei Târgoviștei a reunit luni 50 de tineri în Parohia „Mănăstirea Cobia” din județul Dâmbovița.

La ediția cu numărul 16 au participat copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 8 și 15 ani, reprezentând parohii din eparhie.

În urma jurizării, au fost acordate trei premii și trei mențiuni. Primii clasați vor participa la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote „Cântecul care zidește”, ediția a 21-a, organizat de Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena”, în orașul Victoria, jud. Brașov, în zilele de 6 și 7 iulie 2026.

Arhiepiscopia Târgoviștei a oferit tuturor participanților cele mai recente tipărituri eparhiale dedicate tinerilor, diplome și alte daruri, iar cei nominalizați, clasați pe primele locuri, au primit și recompense financiare.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susținut de Corul parohial de tineret „Solis”, care a interpretat cântări religioase, și de Ansamblul „Mlădițe Dâmbovițene”, coordonat de Prof. Marian Grigore, de la Clubul Copiilor din Găești, care a prezentat un program de dansuri tradiționale românești.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei