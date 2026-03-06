Nou concurs de Istoria Românilor în Episcopia de Bălți: Tema este Unirea Basarabiei cu România

Episcopia de Bălți organizează, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo ” din Bălți (USARB) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o nouă ediție a Concursului regional de Istoria Românilor, cu tema: „Unirea Basarabiei cu România: retrospectiva istorică, valori, identitate și spiritualitate”.

Concursul se desfășoară online și se adresează elevilor de liceu și studenților interesați de istorie care locuiesc sau doar studiază la Bălți sau în raioanele Briceni, Râșcani, Glodeni, Sângerei, Dondușeni, Soroca, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Ocnița ale Republicii Moldova.

Între obiectivele concursului se numără promovarea valorilor naționale, aprecierea contribuției predecesorilor și dezvoltarea interesului tinerilor pentru istoria românilor.

Premiile constau în tablete electronice, bani și seturi de cărți.

Etapele concursului

Lucrările se vor trimite, în perioada 09-16 martie 2026, ora 24:00, la adresa de email: [email protected].

Rezultatele vor fi anunțate în data de 23 martie 2026. Juriul va selecta cele mai bune 20 lucrări. Autorii vor deveni Laureați ai Concursului și vor participa la etapa finală: interviul (online), care va conține una sau două întrebări generale referitoare la unirea Basarabiei cu România din anul 1918 și la impactul acesteia asupra Istoriei Românilor.

În 25 martie 2026, la ora 15:00, Laureații Concursului vor fi invitați în videoconferință pe Google Meet, juriul urmând să acorde 6 premii și 6 mențiuni.

Câștigătorii urmează să fie premiați de către Episcopul Antonie de Bălţi într-o ceremonie organizată în 27 martie 2026, ora 12:00, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică, Sala Regelui Ferdinand I.

Cum să redactezi lucrarea

Fiecare lucrare trebuie să includă două părți:

a) analiza retrospectivă a procesului istoric și a rolului valorilor, identității și spiritualității în integrarea Basarabiei în cadrul României după 1918 (până la 4000 caractere cu spații);

b) elaborarea și argumentarea unei relații de cauzalitate/interdependență referitoare la tema concursului (până la 3000 caractere cu tot cu spații).

La sfârșitul lucrării va fi indicată bibliografia utilizată.

Norme de redactare: document Word, font Times New Roman, cu spațiere la un rând și jumătate.

Lucrarea va fi anticipată de o informație succintă: nume, prenume, localitate, instituția de învățământ, clasa / anul de studii, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și numele și prenumele profesorului coordonator.

Contact: Tel. 023152380; 023152344

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