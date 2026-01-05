Comunitatea românească din Modena l-a cinstit pe Sfântul Serafim de Sarov

Comunitatea românească din Modena, Italia, l-a cinstit vineri pe Sfântul Serafim de Sarov, ocrotitorul lăcașului de cult.

Părintele Ciprian Gavril, secretar al Protoieriei Emilia Romagna I, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor format din nouă preoți.

Tema predicii a fost învățătura Sfântului Serafim despre dobândirea harului Duhului Sfânt. Părintele Ciprian Gavril a explicat că acest scop spiritual rămâne fundamentul vieții creștine și calea spre adevărata bucurie interioară.

Pentru a răspunde nevoilor spirituale ale românilor din Modena, parohia a fost întemeiată în anul 2006. Deși activitatea pastorală a debutat într-o capelă modestă de pe via Camatta, creșterea constantă a numărului de credincioși a determinat mutarea în Biserica „San Bartolomeo”.

Biserica are ca hram Sfintele Femei Mironosiţe şi Sfântul Serafim de Sarov. Lăcașul de cult se află la Via Ganaceto 133, Modena, Italia.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei