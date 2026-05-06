Comuna Peștișani, jud. Gorj, va fi promovată la Paris pentru moștenirea culturală a lui Constantin Brâncuși

Comuna Peștișani din județul Gorj va fi promovată sâmbătă, de Ziua Europei, la Paris pentru moștenirea culturală a lui Constantin Brâncuși. Zona include satul Hobița, localitatea natală a sculptorului.

Potrivit unui comunicat de presă al Asociației „Discover Peștișani”, prezența la această manifestare europeană reprezintă „un demers important de promovare internațională a comunei Peștișani din județul Gorj, cunoscută drept locul de naștere al marelui sculptor Constantin Brâncuși prin satul Hobița”.

Standul amenajat în cadrul evenimentului va avea materiale de promovare dedicate patrimoniului cultural, tradițiilor și potențialului turistic al comunei. Vizitatorii vor putea descoperi informații despre natura din Peștișani, gastronomia locală și festivalurile organizate în zonă.

Totodată, va fi prezentată Ruta Regională Cultural-Turistică „Pe urmele lui Brâncuși”, prin intermediul unei broșuri concepute ca ghid de călătorie.

Patrimoniul local în Europa

Primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, a subliniat importanța promovării patrimoniului local în context european: „Prin această inițiativă, Peștișani își consolidează poziționarea ca destinație culturală de interes internațional și își afirmă rolul activ în promovarea valorilor europene prin cultură și comunitate”.

Reprezentanții Asociației „Discover Peștișani” au evidențiat faptul că participarea la Paris „este o reafirmare a identității noastre culturale și o invitație adresată Europei de a descoperi Gorjul și implicit locul în care s-a născut viziunea artistică a lui Brâncuși”.

Participarea la evenimentul organizat pe 9 mai în capitala Franței este realizată de Asociațiile „Discover Peștișani” și ARSD Paris, în parteneriat cu autoritățile locale.

